حركة طالبان تمنع النساء من زيارة متنزّه وطني شهير في أفغانستان

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Author, أنطوانيت رادفورد

Role, بي بي سي

قبل ساعة واحدة

قررت الحكومة الأفغانية منع النساء من زيارة متنزّه باند- إي– أمير، الواقع في ولاية باميان.

وقال القائم بأعمال وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحكومة التي شكلتها حركة طالبان، محمد خالد حنفي، إن النساء اللواتي كن يزرن المتنزّه لم يكنّ ملتزمات بالحجاب داخلها.

ووجه حنفي تعليماته لرجال الأمن، والأجهزة التابعة، بمنع النساء من دخول المتنزّه لحين إيجاد حل.

ويُعد متنزّه باند- إي- أمير معلما سياحيا هاما، إذ يُعتبر المتنزّه أول حديقة وطنية تم افتتاحها عام 2009.

وتقوم العائلات بزيارة المتنزّه بشكل اعتيادي، لكن القرار الأخير قد يؤثر على نسبة الزيارات.

وأقيم المتنزّه على "عدد من البحيرات الطبيعية وسط الجبال، التي تحظى بأشكال جيولوجية مميزة، ما يضفي على المكان جمالا طبيعيا فريدا" حسب وصف منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة "اليونسكو".

وقال عدد من رجال الدين في ولاية باميان إن النسوة اللواتي لم يتقيدن بالزي الإسلامي، لسنّ من سكان المنطقة بل هنّ زائرات قادمات في الغالب من الخارج.

وقال رئيس اتحاد علماء الشيعة في باميان، نصر الله وزيري "هناك شكاوى من عدم ارتداء النساء للحجاب على الإطلاق، أو ارتداء حجاب غير مناسب، وهؤلاء النسوة لسنّ من سكان باميان".

ونشرت عضوة البرلمان الأفغاني السابقة مريم سليمان خليل على منصة أكس، تويتر سابقا، تغريدة قالت فيها: "سوف نعود أنا واثقة من ذلك".

من جانبها قالت فيرشيتا عباسي، من منظمة هيومان رايتس ووتش إن القرار تزامن مع يوم النساء العالمي للمساواة معتبرة أنه يمثل "عدم احترام لنساء أفغانستان".

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من جانبه تساءل المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت، عما "إذا كان منع النساء من زيارة متنزّه باند- إي- أمير يتفق مع الشريعة والثقافة الأفغانية".

ومنعت طالبان في السابق النساء من أنشطة محددة، بما في ذلك منعهن من الالتحاق بالمدارس في ديسمبر/ كانون الأول عام 2022. لكنها تؤكد دوما أن هذه القرارات تأتي بشكل مؤقت بهدف تقنين الأنشطة وتوفيقها مع الشريعة.

ويعد الحظر المفروض على زيارة متنزه باند-إي-أمير الوطني هو الأحدث في قائمة طويلة من الأنشطة التي مُنعت النساء من القيام بها منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس/ آب عام 2021.