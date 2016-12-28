"دنيانا": أبرز صور العام

ع2016 عام مزدحم بالمآسي والحروب والتدخلات الخارجية في دول العالم العربي. فما هي الأحداث التي ترسّخت في ذهنك هذا العام؟ دنيانا هذا الأسبوع يتوقف عند أبرز صور العام وأكثرها تأثيراً، كما يبحث أيضاً في أبعاد التدخلات العسكرية الخارجية في العالم العربي. تشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة، ميساء شجاع الدين الكاتبة والباحثة اليمنية، وأسيل البياتي عضوة مجلس إدارة منتدى الإعلاميات العراقيات، وآمنة عبدالفتاح الناشطة المدنية من سوريا.

دنيانا الجمعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش على شاشة بي بي سي، وعلى إذاعة بي بي سي في نفس اليوم الحادية عشرة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.