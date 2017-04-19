حديث الساعة: انتخابات مبكرة في المملكة المتحدة
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"حديث الساعة" انتخابات مبكرة في المملكة المتحدة

  • 19 أبريل/ نيسان 2017

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بصورة مفاجئة عن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في المملكة المتحدة في الثامن من يونيو حزيران المقبل اي قبل ثلاث سنوات من موعدها المقرر. وقالت ماي في مؤتمر صحفي إن الانتخابات المبكرة هي السبيل الوحيد لضمان الاستقرار السياسي أثناء تفاوض بريطانيا على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي المعروف ب "بريكسيت". وأضافت ماي أن أحزاب المعارضة تهدد بعرقلة تحضيرات الحكومة للخروج من الاتحاد مما يضعف موقفها التفاوضي مشيرة الى أن الانتخابات المبكرة اصبحت ضرورية للحيلولة دون استمرار أحزاب المعارضة في ممارسة ما وصفتها لعبتهم السياسية على حد تعبيرها.

فما هي تداعيات دعوة ماي لانتخابات مبكرة على المشهد السياسي البريطاني الداخلي؟

وما تأثير ذلك على المفاوضات المستقبلية بين لندن والاتحاد الأوروبي بشأن الانسحاب من الاتحاد؟

هذه التساؤلات وغيرها نطرحها في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حديث الساعة يوم الأربعاء بعد موجز أنباء السابعة مساء بتوقيت غرينتش.