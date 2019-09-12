هل يمكن أن نصنع قطع سيارات من الأخشاب؟
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هل يمكن أن نصنع قطع سيارات من الأخشاب؟

  • 12 سبتمبر/ أيلول 2019

أنيس القديحي يزور جامعة كيوتو في اليابان ويلتقي بباحث عمل على مدى 20 عاماً على إنتاج مادة صلبة وخفيفة من الأخشاب.

هذه المادة التي تمتص ثاني أكسيد الكربون تستخدم في صناعة أجزاء من السيارات بل وأحذية للرياضيين أيضاً.