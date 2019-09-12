هل يمكن أن نصنع قطع سيارات من الأخشاب؟

أنيس القديحي يزور جامعة كيوتو في اليابان ويلتقي بباحث عمل على مدى 20 عاماً على إنتاج مادة صلبة وخفيفة من الأخشاب.
هذه المادة التي تمتص ثاني أكسيد الكربون تستخدم في صناعة أجزاء من السيارات بل وأحذية للرياضيين أيضاً.
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أنيس القديحي يزور جامعة كيوتو في اليابان ويلتقي بباحث عمل على مدى 20 عاماً على إنتاج مادة صلبة وخفيفة من الأخشاب.
هذه المادة التي تمتص ثاني أكسيد الكربون تستخدم في صناعة أجزاء من السيارات بل وأحذية للرياضيين أيضاً.