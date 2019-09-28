انتهيت من تصوير حلقة هذا الأسبوع يوم الأربعاء،

الماضي،وانتظرت لكتابة هذه الكلمات حتى صباح السبت،لم تكن الكتابة هذه المره عن انطباعي شخصي عن الحلقة أو كواليس ما دار فيها،وإنما محاولة للانتظار والترقب ومشاهدة ما تحمله لنا الساعات القادمة،فالمشهد كان يحمل عنوان لا نعلم؛ منذ البداية، حينما خرج المقاول والممثل المصري بعلومات وأسرار،البعض كان يرى أنها ليست بجديدة،تحديداً من هم قريبي من دوائر السلطة،والبعض الآخر وهم غالبية الشعب كانت معلومة جديدة بالنسبة إليهم.

ما زاد المشهد تعقيداً إجابة الرئيس،والتي أكدت ولم تنفِ ما جاء على لسان المقاول.

لا أعلم ما يدور في ذهن المقاول محمد علي ولا من وراءه كما يردد البعض، ولا أحد كان يتخيل أن هذه المعلومات وراءها دعوات للتظاهر، كان أولوها عشية سفر الرئيس إلى الأمم المتحدة،والثانية كانت يوم عودة الرئيس، الفارق بين المشهدين عظيم، الأول حدث بعد انتهاء مبارة الأهلي والزمالك ليلاً، وتم إلقاء القبض على مجموعة كبيرة من الشباب، ثم توالت عمليات القبض حتى طالت أساتذة الجامعات، كالقبض على دكتور حسن نافعة بعد إذاعة تسريب له،ودكتور حازم حسني، والسياسي خالد داود وغيرهم كثيرين.

إلى أن جاء صباح يوم الجمعة،وكانت الجملة الشهيرة للسيد الرئيس حينما رأى أنصاره ومؤيديه،(إيه الي مصحيكم بدري) وأجرى حواراً سريعاً مفاده أن مصر قوية وأن الدولة قادرة على محاربة أهل الشر،وسلم على الموجودين من رجل دين مسيحي وآخر من رجال الأزهر،وبعض المواطنين الذين استيقظوا مبكراً رغبةً في تقديم التحية لرئيس البلاد والعباد.

ثم كانت الاحتفالات عند المنصة،المصريون جاءوا من كل حدبٍ وصوب،لتأييد الرئيس،والأغاني الوطنية تطرب القاصي والداني،ثم تواردت أنباء عن عملية إرهابية في سيناء،وعلى إثرها توفيَّ عدد من أفراد الكمين،والذي تأكد عددهم صباح يوم السبت حين كتابتي لهذه الكلمات وبلغ ثمانية أفراد أمن بينهم ظابط من قوة الكمين،خلافاً لما ذكرته وكالة أعماق الذراع الإعلامية لما يعرف بتنظيم الدولة،والذي أقر بوفاة ١٥شخصاً.

بالرغم من هذا الخبر المحزن،فالمصريون احتفلوا وأصروا على استكمال فرحتهم و تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي،وانتهى اليوم( بعيزنها فوضى) لمحمد رمضان،الذي ألهب حماس الحضور ويليه محمود الليثي،والغريب هو مكان الاحتفال -المنصة،الشاهدة على أفول عصر،وبداية عصر جديد.

أما الإعلام كان ينقل الحدث الكبير،وينتقد في أداء منبر إعلامي آخر،كأن الدولة المصرية تنحصر بين مشاهد التأييد،ومشاهد القناة الإخبارية التي حاول الإعلام أمس تكذيب كل ما يصدر عنها،وأخيراً مسك الختام،بيان القيادة العامة للقوات المسلحة،الذي ضم أهم الضربات الموجعة للإرهاب في سيناء رداً على عملية بئر العبد.

انتهى اليوم وظلت أسئلة كثيرة معلقة:

-من وراء محمد على؟وهل انتهت الحكاية أو الجيم كما يردد دائماً؟

-هل تصريحات مقاول من بلد أخرى تستدعي كل هذا الزخم لبلدٍ بحجم مصر؟

-هل القصور الرئاسية حق أصيل لرئيس الجمهورية دون العودة لرأي الشعب أو حتى للبرلمان المنتخب ؟

-لماذا اختلف حلفاء ٣٠يونيو؟

-سيادة الرئيس متى ينتهي مبدأ الكيل بمكيالين؟من معنا نضع أمامه بوابات إلكترونية؟والآخر يقبع في معسكرات الأمن المركزي كما صرحت بعض المنظمات الحقوقية المصرية؟

-هل الرئيس بعد مرور هذه الزوبعة سينتبه لما يغضب المواطنين ويعجل بإصلاحات سياسية،وفتح المجال العام،ودعوة الجميع للاصطفاف لمصلحة الدولة العليا؟

-وأخيراً هل سيتم إلغاء الحجب عن موقع بي بي سي عربيةوغيرها من المواقع المحجوبة؟

لا نعلم،وحتى بعد الإنتظار،لم أجد إجابة،وليس لدي توقع بالمستقبل،ولكن كل ما أحلم به هو (عيش،حرية،كرامة إنسانية،شفافية وعلانية)..

بتوقيت مصر الذي يأتيكم من القاهرة ويتم تصويرة من القاهرة من مبنى قابع في العجوزة أمام نهر النيل الخالد،من وحدة سكنية مملوكة لمدينة الإنتاج الإعلامي ،بعد شرائها من المالكة منذ بضعة أشهر،يأتيكم في تمام السابعة وخمس دقائق بتوقيت جرينتش،التاسعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.