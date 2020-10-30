مريم المهدي في "بلا قيود" وزير العدل جانبه الصواب وتعامل مع التطبيع كسياسي

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مريم المهدي في "بلا قيود" وزير العدل جانبه الصواب وتعامل مع التطبيع كسياسي

وصفت مريم الصادق المهدي نائبة حزب الأمة القومي للعلاقات الخارجية والاتصال السياسي في السودان تعامل الحكومة الانتقالية مع قضية التطبيع مع إسرائيل بعدم الشفافية والتضارب.

وترى مريم المهدي أن نصر الدين عبد الباري وزير العدل في الحكومة الانتقالية جانبه الصواب في بيانه الذي برر فيه التطبيع "لأنه تعامل مع الأمر كسياسي، بل وجرم الأحزاب السياسية التي تنادي بغير التطبيع الذي ينادي به" حسب قولها

في ذات الوقت أكدت مريم المهدي مواصلة حزب الأمة دعمه للحكومة الانتقالية والعمل على إصلاحها بما يجعلها حكومة قادرة على تنفيذ برنامج الثورة.