حسام بهجت في "بلا قيود" المبادرة لا تتلقى دعما من الدول التي يعتبرها النظام معادية لمصر

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حسام بهجت في "بلا قيود" المبادرة لا تتلقى دعما من الدول التي يعتبرها النظام معادية لمصر

قال حسام بهجت المدير بالإنابة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن سياسة المبادرة تقوم على رفض الدعم الأمريكي منذ انشائها اعتراضا على سياستها في المنطقة و"لدعمها للدكتاتورية في مصر" حسب تعبيره

أوضح بهجت أيضا أنّ المبادرة لا تتلقى دعما ماليا من الدول الخليجية ولا من إسرائيل ولا الدول التي يعتبرها النظام معادية لمصر كتركيا وقطر.

وأضاف بهجت أن المبادرة تتعاون لأغراض تنموية مع أصدقاء النظام الحالي الذين لا يملكون مصلحة لإسقاطه.

من ناحية أخرى وصف بهجت المبادرة بأنها مؤسسة رسمية مسجلة في الهيئة العامة للاستثمار وأن الحكومة تستفيد من خبرات المبادرة ومن الضرائب المختلفة التي يلتزمون بدفعها ولكنها لا في ذات الوقت لاتوفر لها الحماية االتي يكفلها القانون تحت مبررات مختلفة بل وتخالفه حسب قوله.