مارغريت عازر " لا يوجد في مصر معتقلون سياسيون "

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مارغريت عازر " لا يوجد في مصر معتقلون سياسيون "

اعتبرت مارغريت عازر وكيل لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب المصري، أن البيان المصري الايطالي الأخير والذي تحفظت عليه النيابة العامة المصرية حول قضية الباحث الايطالي جوليو ريجيني الذي وجد مقتولاً في مصر في عام 2016 , اعتبرته أنه ورقة ضغط سياسية على مصر. وأوضحت عازر أن مثل هذه القضايا تحتاج الى وقت طويل وتحقيقات موسعة قبل الكشف عنها وهذا اجراء متبع في العديد من الدول المتقدمة في مثل هذه الجرائم.

اما فيما يخص احصائيات كشفت عنها شبكة العربية لحقوق الانسان حول عدد المعتقلين السياسيين في مصر ردت عازر بانه لا يوجد معتقلون سياسيون في مصر وان جميع المتهمين في مصر يكفل لهم الدستور حقوقهم في التقاضي.

وعن مدى استعداد مصر للتعامل مع انتقادات إدارة بايدن المتوقعة حول ملف حقوق الانسان في مصر قالت عازار إن مصر قفزت قفزات عالية في مجال حقوق الانسان مشيرة الى ان الادارة المصرية كفيلة بالرد على هذه الانتقادات.