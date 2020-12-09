عازر: السلطات المصرية تفضل التعامل بصورة متأنية ازاء بعض المنظمات الدولية

نفت مارغريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري وجود أية حملات من قبل السلطات المصرية تستهدف منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر. وأضافت عازر أن هناك قناعة لدى السلطات المصرية بأن منظمات المجتمع المدني تمثل أهمية وتعد شريكاً اساسياً في التنمية. كما أوضحت مارغريت عازر أنه ليس هناك ما يمنع من زيارة ممثلين عن المنظمات الدولية أو فتح مقرات لها في مصر طالما استوفت الشروط والضوابط القانونية. وأشارت عازر إلى أن ما تتسم به قرارات السلطات المصرية هو التأني ازاء السماح لبعض المنظمات بالعمل في مصر وذلك بالنظر إلى ما حدث قبل ثورة 25 يناير من تدخل في الشأن الداخلي المصري وإثارة القلاقل من قبل بعض المنظمات الدولية وهذا مثبت في بعض الرسائل البريدية المتسربة من مذكرات هيلاري كلينتون على حد قولها.