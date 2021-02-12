صفوان سلطان في "بلا قيود" استهداف الحوثيين للأطفال وراء انضمامي للمقاومة

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صفوان سلطان في "بلا قيود" استهداف الحوثيين للأطفال وراء انضمامي للمقاومة

قال صفوان سلطان عضو ما كان يعرف بلجنة التصعيد الثوري في ساحة التغيير في صنعاء إن ثورة الحادي عشر من فبراير من عام 2011

كانت امتداداً للثورات السابقة في بلاده وكانت تهدف إلى إقامة دولة مدنية حديثة.

فلماذا لم يتحقق ذلك الهدف؟ وما هي الأسباب وراء تفاقم الأوضاع في بلاده ؟

ولماذا يحمّل صفوان الحوثيين على وجه الخصوص مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في اليمن؟

يشجب صفوان استخدام السلاح فلماذا انضم اذن للمقاومة الجنوبية؟

هذه التساؤلات وغيرها تجدون الإجابة عليها في حلقة هذا الأسبوع من "بلا قيود".