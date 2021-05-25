إيلي فرزلي: الحريري يتوافق معي في مسألة تشكيل الحكومة

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إيلي فرزلي: الحريري يتوافق معي في مسألة تشكيل الحكومة

قبل 32 دقيقة

حمّل إيلي فرزلي نائب رئيس مجلس النواب في لبنان الرئيس اللبناني ميشال عون وصهره جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر المسؤولية المباشرة عن أزمة تشكيل الحكومة التي تشهدها البلاد. وعبّر فرزلي عن تأييده لرئيس الوزراء المكلف سعد الحرير والتوافق معه في مسألة تشكيل الحكومة.

فكيف ينظر فرزلي لموقف حزب الله من أزمة تشكيل الحكومة من ناحية والعلاقة مع ميشال عون من ناحية أخرى؟ وماهي مواقف الأطراف اللبنانية من دعوة فرزلي إلى تدخل القوى العسكرية في الوضع الذي تعيشه البلاد؟ وما تعليقه عمّا يقال عن تأرجح مواقفه المؤيدة للرئيس عون حيناً ولرئيس الوزراء المكلف سعد الحرير حيناً آخر؟

يقول فرزلي إنّه على حوار مع الأمريكيين فما هي الرسالة التي أراد إيصالها لهم؟ وما هي قراءته للمبادرة الفرنسية؟ وكيف ينظر فرزلي لانعكاسات مواقف الأطراف المتخاصمة في لبنان وتحالفاتها في المنطقة خاصة منطقة الخليج؟