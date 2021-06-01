يوسف الشاهد: الدستوريون مكون مهم وأساسي في المشهد السياسي

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أقرّ يوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسي السابق ورئيس حزب تحيا تونس بالهزيمة الكبيرة التي مُني بها حزبه في الانتخابات الماضية وبارتكابه أخطاء يعمل الحزب على تصحيحها. وعبّر الشاهد أيضا عن أسفه لعدم تمكنهم من لم شمل الأحزاب التي انفصلت عن نداء تونس ومن بينها حزب تحيا تونس الذي يتولى قيادته

فكيف ينظر الشاهد إلى الدستوريين ودورهم في البلاد على مر العهود؟ يقول الشاهد إن الأحزاب تمت شيطنتها فكيف يقيم أداءها داخل البرلمان؟ يعطي الشاهد أولوية للتوافق السياسي مع إقراره بوجود صعوبة في تحقيق ذلك فكيف يمكن إصلاح المنظمومة التي أفرزتها انتخابات 2019؟ وكيف تؤثر الأزمة التي تعيشها بلاده على مكافحة الفساد؟ يصف الشاهد تحالف الرئيس الراحل السبسي مع النهضة بكونه نوعا من التعايش لا تحالفا استراتيجيا فما هي نظرته للنهضة والإسلام السياسي في بلاده؟ وماذا عن تقييمه لدور النهضة في المجتمع التونسي؟ وما هي تحفظاته على النهضة إبّان الترويكا على وجه التحديد؟