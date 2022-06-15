جدل حول زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية والشرق الأوسط

قبل 30 دقيقة

يستعد الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة الشرق الأوسط لأول مرة منذ توليه رئاسة البيت الأبيض. الزيارة التي ستقوده إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية والسعودية تثير جدلا واسعا خاصة حول موقفه من ولي العهد محمد بن سلمان.