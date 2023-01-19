صافرات الاستهجان ضد رابح ماجر تثير انقساما بين الجزائريين وحملة تضامن واسعة معه
صافرات الاستهجان ضد رابح ماجر تثير انقساما بين الجزائريين وحملة تضامن واسعة معه
عبر جزائريون كثر من بينهم مثقفون وصحفيون ورياضيون عن تضامنهم الكامل مع النجم الجزائري السابق رابح ماجر، وهذا بعد فيديو صافرات الاستهجان التي قوبل بها خلال حضوره مباراة جمعت الجزائر ضد إثيوبيا، في منافسات بطولة إفريقيا للمحليين بالجزائر.
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