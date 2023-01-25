مطحنة دقيق في قطر تتحول الي متحف للفن المعاصر

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مطحنة دقيق في قطر تتحول الي متحف للفن المعاصر

قبل 31 دقيقة

مطحنة في الدوحة كانت تمد قطر بالدقيق ستصبح متحفا للفنون في عام 2030. زرنا المعرض الذي يصور مستقبل هذه المطحنة.

العلاج بالتأمل هو اسم عمل فني يستخدم الحلم كأداة للتغلب على المحن والتعامل مع الواقع. تحدثنا في لندن مع الفنانة القطرية، صوفيا مارية ، حول معرضها.

تأثير تاتشر مصطلح يستغله فنانة بريطانية و فنان مصري في عرض حيوي يتحدث عن حضور السياسة الاقتصادية لتاتشر في االبلدين.

ما أوجه الشبه بين سياسات تاتشر في مصر وويلز؟

عن البرنامج

‏يلتقي البرنامج مع مبدعين في كل المجالات يقدمون أعمالاً تعكس أوجهاً من حياتنا وتلامس تجارب جماعية أو فردية.

فن للحياة يقدم صورة عن الفنون والأبداع أينما كانت، من المغرب العربي إلى الخليج العربي وفي شتي بقاع العالم ويأتيكم من قلب العاصمة البريطانية لندن.

يمكنكم مشاهدة الحلقة كاملة عبر شاشة التليفزيون، أو عبر خدمة البث المباشر لموقع يوتيوب/ قناة بي بي سي نيوز عربي.

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