نتابع تطورالمشهد الفني في قطر خلال السنين السابقة وكيف اصبح متاحا لمشجعي كأس العالم

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نتابع تطورالمشهد الفني في قطر خلال السنين السابقة وكيف اصبح متاحا لمشجعي كأس العالم

قبل 50 دقيقة

في هذه الحلقة نتعرف على النشاط الفني المصاحب لكأس العالم في قطر، ونتابع تطور رؤية انشاء المتاحف في هذا البلد.

وصفت إقامة كأس العالم في قطر بأنها من أدوات القوة الناعمة. ماذا عن الفنون والثقافة؟

نتحدث مع مدراء متاحف وفنانين وأكاديميين لمناقشة دور الفن في الدولة، فضلاً عن دوره كأداة للقوة الناعمة والدبلوماسية.

عن البرنامج

برنامج فن للحياة يستكشف كيف يتفاعل الإبداع بكافة أشكاله مع واقعنا.

‏يلتقي البرنامج مع مبدعين في كل المجالات يقدمون أعمالاً تعكس أوجهاً من حياتنا وتلامس تجارب جماعية أو فردية.

فن للحياة يقدم صورة عن الفنون والأبداع أينما كانت، من المغرب العربي إلى الخليج العربي وفي شتي بقاع العالم ويأتيكم من قلب العاصمة البريطانية لندن.

يمكنكم مشاهدة الحلقة كاملة عبر شاشة التليفزيون، أو عبر خدمة البث المباشر لموقع يوتيوب/ قناة بي بي سي نيوز عربي.

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