• راديو بي بي سي نيوز عربي- كنز ثقافي للعالم العربي

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• راديو بي بي سي نيوز عربي- كنز ثقافي للعالم العربي

قبل 8 دقيقة

في هذه الحلقة نتوقف عند القيمة الثقافية التي مثلها راديو بي بي سي على مدار أربعة وثمانين عاماً. نتعرف أكثر على"قول على قول" برنامج الثقافة الشعرية الذي أمتع الملايين عبر أكثر من ثلاثين عاماً. نلتقي بمستمعيه من السودان.

تواصل بي بي سي عربي مسيرتها لتصنع محتواها الخاص بها.

وأخيراً، من البث الإذاعي إلى الصحافة الرقمية، نتعرف على فن صناعة "البودكاست".

عن البرنامج

برنامج فن للحياة يستكشف كيف يتفاعل الإبداع بكافة أشكاله مع واقعنا.

‏يلتقي البرنامج مع مبدعين في كل المجالات يقدمون أعمالاً تعكس أوجهاً من حياتنا وتلامس تجارب جماعية أو فردية.

فن للحياة يقدم صورة عن الفنون والأبداع أينما كانت، من المغرب العربي إلى الخليج العربي وفي شتي بقاع العالم ويأتيكم من قلب العاصمة البريطانية لندن.

يمكنكم مشاهدة الحلقة كاملة عبر شاشة التليفزيون، أو عبر خدمة البث المباشر لموقع يوتيوب/ قناة بي بي سي نيوز عربي.

يمكنكم أيضاً مشاهدة التقارير والمقابلات منفصلة عبر حساباتنا الرسمية على فيسبوك وتويتر ويوتيوب وإنستغرام.

فقط ابحثوا عن هاشتاغ #فن_للحياة لتجدوا كل المحتوى الذي نقدمه في هذا البرنامج الجديد.