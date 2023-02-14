ياسمينة العبد تحاكي مسلسلها الأخير "ثيودوزيا"

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ياسمينة العبد تحاكي مسلسلها الأخير "ثيودوزيا"

قبل 21 دقيقة

ياسمينة العبد ممثلة شابة حققت شهرة كبيرة بعد أدائها المتميز في المسلسل العربي "البحث عن عُلا". مثلت مؤخراً بالإنجليزية في مسلسل المغامرات "ثيودوسيا" حول القوة الخارقة لتميمة فرعونية في متحف قديم في لندن.

ديما أورشو مطربة ومؤلفة موسيقية سورية كسرت قالب الغناء الأوبيرالي الذي تتقنه لتستكشف عوالم موسيقية جديدة. ألبومها الأخير "هِدوة" الذي قدمته بالعربية والآرامية الأذربيجانية، مكون من أغنيات ترددها الأمهات لأطفالهن قبل النوم ولكنها لا تخلو من المرارة والأسى.

التصوف على إيقاع الناي مع فارس إسحق. بعد رحلة تصوف دامت سنتين، برز عازف الناي الفلسطيني فارس إسحق بأسلوب تلحين خاص به يستخدم فيه صوت الناي لإدخال السكينة على التفوس.

عن البرنامج

برنامج فن للحياة يستكشف كيف يتفاعل الإبداع بكافة أشكاله مع واقعنا.

‏يلتقي البرنامج مع مبدعين في كل المجالات يقدمون أعمالاً تعكس أوجهاً من حياتنا وتلامس تجارب جماعية أو فردية.

فن للحياة يقدم صورة عن الفنون والأبداع أينما كانت، من المغرب العربي إلى الخليج العربي وفي شتي بقاع العالم ويأتيكم من قلب العاصمة البريطانية لندن.

يمكنكم مشاهدة الحلقة كاملة عبر شاشة التليفزيون، أو عبر خدمة البث المباشر لموقع يوتيوب/ قناة بي بي سي نيوز عربي.

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