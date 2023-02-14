فن للحياة: أوبرا باللغة العربية حول الصدمة وألم الفقدان

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فن للحياة: أوبرا باللغة العربية حول الصدمة وألم الفقدان

قبل 11 دقيقة

الراقص الفلسطيني ماهر شوامرة جمع بين النشاطين واستغل عمله في شركة الكهرباء لتجهيز مكان للإبداع مستعينا بالمخلفات الصناعية.

أوبرا باللغة العربية حول الصدمة وألم الفقدان.

"وكأنما لا مكروه وقع في الليل" هو مشروع فريد من نوعه يمزج بين السينما والاداء الاوبرالي الحي باللغة العربية. يدور المشروع حول ألم الفقدان والصدمة المتوارثة عبر الأجيال ويضم فيلما مصورا وأداءً حيا لأوبرا باللغة العربية.

"المؤقت الدائم" هو شعار معرض فني للخبيرين المعماريين ساندي هلال وأليساندرو بيتي، يقترحان فيه تسجيل مخيم الدهيشة للاجئين الفلسطينيين ضمن لائحة التراث العالمي لليونيسكو.

‏هذا الترشيح، وإن كان افتراضيا، يطرح إشكالية إضفاء صفة دائمة على المخيم الذي يأوي لاجئين في انتظار العودة إلى ديارهم.

عن البرنامج

برنامج فن للحياة يستكشف كيف يتفاعل الإبداع بكافة أشكاله مع واقعنا.

‏يلتقي البرنامج مع مبدعين في كل المجالات يقدمون أعمالاً تعكس أوجهاً من حياتنا وتلامس تجارب جماعية أو فردية.

فن للحياة يقدم صورة عن الفنون والأبداع أينما كانت، من المغرب العربي إلى الخليج العربي وفي شتي بقاع العالم ويأتيكم من قلب العاصمة البريطانية لندن.

يمكنكم مشاهدة الحلقة كاملة عبر شاشة التليفزيون، أو عبر خدمة البث المباشر لموقع يوتيوب/ قناة بي بي سي نيوز عربي.

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