أميرة العادلي: الحوار الوطني المرتقب فرصة على الجميع التمسك بها

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أميرة العادلي: الحوار الوطني المرتقب فرصة على الجميع التمسك بها

قبل 11 دقيقة

شكّكت أميرة العادلي عضو مجلس النواب المصري في الأرقام الصادرة عن بعض المنظمات الحقوقية بشأن عدد السجناء في مصر قائلة إنه ليس هناك آلية أو بيان رسمي بشأن عدد من هم داخل السجون. وأعربت أميرة العادلي عن أملها في أن ينتهي عمل لجنة العفو الرئاسي وألّا يكون هناك سجين داخل السجون المصرية بناء على تهمة لها علاقة بالسياسة أو التعبير عن الرأي.

وأضافت عضو مجلس النواب المصري أنّ الحوار الوطني المرتقب يعد فرصة يجب على الجميع التمسك بها، فما هي أسباب تأخر بدء جلسات الحوار بعد نحو عام من الإعلان عنه؟ وهل تمت تهيئة الأجواء السياسية لضمان نجاحه؟ وما هي مبررات تفاؤلها بما سيسفر عنه الحوار الوطني المرتقب؟

ونفت البرلمانية المصرية أن يكون مجلس النواب المصري يمثل طيفاً واحداً مؤكدة أن الصورة التي يتم تصديرها في هذا الشأن هي صورة مغلوطة على حد قولها، فما هو عدد النواب الذين يمثلون المعارضة في البرلمان؟ وما مدى تأثيرهم؟ وما هو شكل العلاقة بين البرلمان والحكومة في مصر؟ وإلى أي مدى يؤدي البرلمان المصري دوره الرقابي بفاعلية؟

هذه التساؤلات وغيرها تجدون الإجابة عليها في برنامج بلا قيود لهذا الأسبوع. يبث البرنامج يوم الأحد في الساعة الخامسة والنصف مساءاً بتوقيت غرينتش.