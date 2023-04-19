السودان: ما حقيقة فيديو الأموال التي عثر عليها في منزل حميدتي؟

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السودان: ما حقيقة فيديو الأموال التي عثر عليها في منزل حميدتي؟

قبل 16 دقيقة

بدأت الأخبار القادمة من السودان حول القتال الدائر هناك تشهد مزيدا من التزييف مع ظهور صور وفيديوهات قديمة يتم تداولها على أنها تصور جانبا مما يدور في السودان، بينما هناك أخبار أخرى يتم أيضا التشكيك في صحتها أو تكذيبها من قبل الأطراف المتصارعة…

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