طائرات دون طيار ترصد النشاطات البشرية في غابات الأمازون
طائرات دون طيار ترصد النشاطات البشرية في غابات الأمازون
تعد غابات الأمازون "رئة الأرض" لأنها تضم أكثر من 50% من التنوع البيولوجي للكوكب.
ولكن حياة هذه الغابات معرضة لتهديد متزايد منذ سنوات.
ولحماية هذه الغابات، يتم توظيف تقنيات متنوعة مثل الطائرات دون طيار.
تهدف هذه الطائرات لمراقبة الغابات المطيرة باستخدام مجموعة من المؤشرات الحيوية.
عن البرنامج
يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.
يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/BBC4Tech
حساب البرنامج على تويتر هو: @BBC4Tech
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