غرامة ضرب الزوجة السعودية وإقالة بندر وجدل حول أفلام السبكي في مصر

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اهتم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من القضايا أبرزها عقوبة ضرب الزوجة في السعودية، وإعفاء بندر بن سلطان، رئيس جهاز المخابرات السعودية من منصبه، و حماية الصحفيين الميدانيين في مصر، وحملة لمقاطعة أفلام المنتج محمد السبكي في مصر ووصفها بالإسفاف، واختطاف السفير الأردني لدى ليبيا.

ضرب الزوجة في السعودية: غرامة 50 ألف ريال والسجن لمدة عام

تباينت ردود فعل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية حول قرار وزارة الشؤون الاجتماعية الخاص بوضع لائحة تنص على معاقبة الرجل إذ ضرب زوجته، وذلك بدفع تعويض مالي يصل إلى 50 ألف ريال، بالإضافة إلى السجن لمدة عام، واستخدموا هاشتاغ #عقوبة_ضرب_الزوجة_50_ألف_ريال للتعبير عن آرائهم.

وتقول الوزارة إن عدداً من الجهات المعنية بالأمر، ومن بينها جمعية حقوق الإنسان وضعت تلك الضوابط، وسيجري تطبيقها بدءا من الأسبوع الجاري، والتي تلزم الزوج بتعويض زوجته بمبلغ يبدأ من 5 إلى 50 ألف ريال في حال قيامه بضربها، بالإضافه إلى سجنه لمدة تتراوح من شهر إلى عام، مع تضاعف العقوبة إذا تكرر الأمر.

ورحب المستخدم خالد بن تركي في تدوينة له على موقع تويتر، وقال إنه سوف يحد من العنف الأسري.

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وقال عبد الرحمن الدخيل a-aldakhil@ على تويتر إن ذلك القرار "رائع"، واقترح أن يتم التشهير بالرجال الذين يفعلون ذلك، وقال إن "بعض المرضى النفسيين يفرغ عقده في بنات الناس".

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بينما يري المستخدم hameedo12345@ أن ضرب المرأة حق مشروع للرجل.

مصدر الصورة Twitter

في حين يقول نايف الشمري alalamas@ ساخرا "... لا تضرب زوجتك بعد اليوم طلقها على طول، والـ 50 ألف ريال تزوج وحدة ثانية."

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تم استخدام الهاشتاغ أكثر من 161 ألف مرة على تويتر.

#قاطعوا_أفلام_السبكي

دشن عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة أفلام المنتج المصري محمد السبكي، وقالوا إن أفلامه تقدم إسفافا، وتساهم في فساد الأخلاق، وتقدم صورة بالغة السوء عن المجتمع المصري.

تأتي تلك الحملة بعد بدء عرض الفيلم الجديد للسبكي "حلاوة روح" الذي تقوم ببطولته هيفاء وهبي، ويعرض في مصر وعدد من الدول العربية.

ووظهرت العديد من الهاشتاجات التي تبادلها المستخدمين على موقع تويتر، وكان أبرزها هاشتاغ #حملة_مقاطعة_أفلام السبكي، و# كفاية_إسفاف، وهاشتاغ #أوقفوا_السبكي.

ويقول مستخدم تويتر "العالمي" ان افلام السبكي "فن هابط ومنحدر"

مصدر الصورة Twitter

ويقول أحمد يونس Ahmad_Youness@ إنه يتوجه بالشكر لكل من شارك فيلم هيفاء وهبي "لأنكوا قدرتوا بجدارة تكرهونا في الأفلام العربي".

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إعفاء بندر بن سلطان من منصبه

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية خبر إعفاء بندر بن سلطان، رئيس جهاز المخابرات السعودية، من منصبه، على هاشتاغ #إعفاء_الأمير_بندر_بن_سلطان، وتنوعت الآراء حول ذلك القرار ما بين مشيدين بدور بن سلطان في السنوات السابقة، ومنتقدين لسياسة المملكة العربية السعودية، وخاصة تجاه سوريا ومصر.

وشكر المستخدم خضران المطيري على تويتر بندر، وقال أنه "كان رجل المرحلة"

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وقال عادل بن محمد الحوالي A_M_Alhawaly@ إن ذلك القرار جاء في وقته، وانتقد ما يراه "سنوات عجاف من التخبط السياسي في العراق وسوريا واليمن ومصر".

مصدر الصورة Twitter

وسخر خالد المتعب في تغريدة على تويتر ممن يقولون إن بن سلطان "خاض عشرات الحروب الدبلوماسية"، وذكر بدوره في قضية اليمامة الخاصة بصفقة سلاح بريطانية سابقة إلى المملكة السعودية.

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ويرى هشام الكاف في تغريدته أن هذه بداية لتغيير السياسة السعودية في الملفات الدولية.

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اختطاف السفير الأردني في ليبيا

تعرض السفير الأردني لدى ليبيا، فواز العيطان، لعملية اختطاف يوم الثلاثاء عندما كان يغارد منزله في طرابلس، وأصيب سائقه الخاص ونقل إلى المستشفى.

وقالت الخارجية الليبية إن مجهولين اختطفوا السفير الأردني بعد مهاجمة موكبه، لكنها لم تقدم تفاصيل أخرى حول هوية المسلحين الذين اختطفوه، أو مكان اختطافه.

وتنوعت ردود الفعل من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع.

وقال محمد الهناوي على تويتر بأن ما حدث في ليبيا دلالة على ان "الربيع العربي" في ليبيا هو "ربيع القاعدة"

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وتساءل المستخدم صلاح عبد النبي إن كان لعملية الاختطاف علاقة بتعاون الأردن مع أمريكا.