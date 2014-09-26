أثار خبر مشاركة الإماراتية مريم المنصوري في الحرب على الدولة الإسلامية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حول دور المرأة في النزاعات المسلحة.
تقرير مي نعمان واخراج دين أرنت.
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
أثار خبر مشاركة الإماراتية مريم المنصوري في الحرب على الدولة الإسلامية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حول دور المرأة في النزاعات المسلحة.
تقرير مي نعمان واخراج دين أرنت.