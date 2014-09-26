مريم المنصوري
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جدل حول مشاركة مريم الإماراتية المنصوري في قصف "الدولة الإسلامية"

  • 26 سبتمبر/ أيلول 2014

أثار خبر مشاركة الإماراتية مريم المنصوري في الحرب على الدولة الإسلامية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حول دور المرأة في النزاعات المسلحة.

تقرير مي نعمان واخراج دين أرنت.