أثار خبر مشاركة الإماراتية مريم المنصوري في الحرب على الدولة الإسلامية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حول دور المرأة في النزاعات المسلحة.

تقرير مي نعمان واخراج دين أرنت.