ذكرى وفاة ياسر عرفات، وانطلاق ترام دبي

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اهتم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية بالذكرى العاشرة لرحيل الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات. كما تحدث المغردون عن انطلاق أول ترام في الإمارات العربية في دبي، وعن قدوم فصل الشتاء

ذكرى رحيل ياسر عرفات:

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ارتفع صباح اليوم التفاعل مع هاشتاغ #ياسر_عرفات في الذكرى العاشرة لوفاته، واستخدم المغردون العرب الهاشتاغ لتكريم الزعيم الفلسطيني الراحل.

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توفي ياسر عرفات في صباح الحادي عشر من نوفمبر / تشرين الثاني عام 2004 في مستشفى بباريس. ويتفق مؤيدوه ومنتقدوه على أن حياته تعد تجسيداً للقضية الفلسطينية وكفاح الشعب الفلسطيني.

وخرجت مسيرات يوم الثلاثاء تحيي ذكرى رحيل عرفات، ونشر المغردون صوراً توضح حجمها، منهم مغرد يدعى "حسين" الذي نشر صوراً لطلبة جامعة الأزهر في غزة المشاركين في ما وصفه بـ"مهرجان حاشد" تكريماً للزعيم الفلسطيني الراحل.

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وكانت حركة فتح قررت رسمياً إلغاء مهرجان إحياء الذكرى العاشرة لرحيل عرفات في قطاع غزة، والذي كان من المفترض ان يقام الثلاثاء، وذلك بعد اعتذار حركة حماس عن تأمين الفعاليات. ولكن على الرغم من ذلك خرجت اليوم مسيرات "عفوية" في شوارع المدينة، وغرد حساب يدعى "كيان غزة" عدداً من الصور وكتب معلقاً عليها "مسيرات عفوية تجوب الكتيبة وشوارع غزة الان أحياء لذكرى #ياسر_عرفات. رتويت مشان الكل يشوف مهما منعونا بردوا راح نطلع".

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وفاق عدد التغريدات التي استخدمت هاشتاغ #ياسر_عرفات في يوم ذكرى وفاته 4400 تغريدة.

انطلاق ترام دبي:

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تحدث مستخدمو تويتر في الإمارات عن افتتاح "ترام دبي"، أول خط ترام في الإمارات، والذي سيبدأ بنقل الركاب اعتباراً من يوم الاربعاء 12 نوفمبر / تشرين الثاني.

وعبر المغردون عن فخرهم بهذا الانجاز، فقالت المستخدمة "دينا" في هذا السياق: "#ترام_دبي انجاز جديد في بلد اللا مستحيل".

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وقال المستخدم "أحمد الشيراوي": "#ترام_دبي فصل من فصول النجاح في كتاب حكاية هذا الزمان"دبي"".

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وتُقدر تكلفة ترام دبي بنحو مليار دولار أمريكي، ويمر على 11 محطة موزعة على السكة التي تمتد مسافة 10 كيلومترات. ومن المتوقع أن يستخدمه نحو 27 ألف راكباً بشكل يومي.

#لماذا_نحب_الشتاء؟

انشغل مستخدمو تويتر خلال الأيام الأخيرة بحلول فصل الشتاء، واطلقوا هاشتاغ #لماذا_نحب_الشتاء الذي وصل عدد التفاعلات معه الى اكثر من 2.5 مليون تغريدة.

وورت نحو 85% من التغريدات التي استخدمت الهاشتاغ من السعودية وقطر والكويت والإمارات، بينما شارك فقط 2.8% من البريطانيين بالتحدث عن حبهم للشتاء.

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ونشر المستخدمون صوراً مختلفة لفصل الشتاء، كما تحدثوا عن الأسباب المختلفة وراء حبهم للشتاء، فمنهم من نظر إلى المسألة برومانسية، ومنهم من تحدث عن فواتير الكهرباء المتناقصة بفضل عدم الحاجة الى استخدام مكيفات تبريد الهواء، والبعض الآخر عبر عن خوفه من الأمراض التي تصاحب الشتاء، كالمدونة "تروفا" التي غردت: "#لماذا_نحب_الشتاء احبه وهو ما يحبني وش الفائدة انا استقبله بصدر رحب وهو يمرضني".

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كما انتشرت بعض التغريدات والصور تبين أحوال فقراء ولاجئين حول العالم للتذكير بضرورة مساعدتهم في هذا الفصل القاسي البرودة، أحد هذه التغريدات كتبها المستخدم "@mmjhool07" الي قال: "#لماذا_نحب_الشتاء لا يَتألمُ مِن بَرد الشِتاء سِوا الفَقِير. قال صلى الله عليه وسلم: "من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته"..".

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وغرد المستخدم "أحمد الرطيان" قائلاً: "#لماذا_نحب_الشتاء لياليه من أجمل ليالي السنة يارب إبسط دفء رحمتك على من ليس له مٱوي فإن رحمتك اوسع من كل شيء".