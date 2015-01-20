المرأة السعودية وتسريب مكتب السيسي وموجة البرد بالإمارات

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كان الحديث عن مكانة المرأة في المجتمع السعودي وتسريبات مكتب السيسي بالإضافة إلى عواصف التي شهدتها الإمارات من أهم القضايا التي شغلت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية.

#شكرا_للمرأة_السعودية

اهتم مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي في المملكة العربية السعودية بهاشتاغ #شكرا_للمرأة_السعودية عبروا فيه عن شكرهم للمرأة السعودية، مشيدين بالدور الذي تلعبه في الحفاظ على تعاليم الدين الإسلامي ونهضة البلد، على حد قولهم.

وتصدر الهاشتاغ المركز الأول في قائمة الهاشاغات الأكثر انتشارا في المملكة، إذ ظهر في أكثر من 400 ألف تغريدة منذ تدشينه الإثنين 19 يناير/كانون الثاني

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وفقا للرسم التحليلي فإن تفاعل النساء السعوديات مع الهاشتاغ فاق المتوقع.

وكتب المستخدم "فواز الحارثي" على تويتر: " نقول #شكرا_للمرأة_السعودية لأنها الوحيدة التي أسهمت في نهضة البلد بخصوصية كاملة وبحجابها المميز من غير اختلاط والحمدلله".

وعلق المستخدم دحيم الهلالي، قائلا: "المرأة السعودية المحتشمة في زمن كثرت فيه الفتن مثال وقدوه لنساء العالم الاسلامي".

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وأضافت المغردة "ريم" في تعليق اشارت فيه إلى إحدى الطالبات السعوديات التي حازت على جائزة عربية في مجال البحوث البيئية: "#شكرا_للمرأة_السعودية الحجاب لم ولن يعيق الإبداع سعوديات حق لنا أن نفخر بهن".

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في المقابل، وجه عدد من المستخدمين، الشكر للزوجة والأم السعودية، التي تسعى جاهدة لتربية أبنائها التربية الصحيحة، وتتحمل العادات والقوانين التي تحرمها من بعض حقوقها الطبيعية، على حد قولهم.

فكتب "عبد الله العلويط" في تغريدة له : "#شكرا_للمرأة_السعودية لأنها تحملت فتاوى الجهل والظلام التي تحرمها من قيادة السيارة ومن العمل ومن الاستقلالية عن الرجل وأنها عورة وعار وفتنة".

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وأيدته في ذلك المستخدمة "فيروز" فكتبت: "#شكرا_للمرأة_السعودية اللي للحين صابرة على مجتمع يفهم مايريده و يتجاهل الاشياء التي لا يريدها حتى لو كانت مهمة بالنسبة لغيره".

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واضافت المستخدمة @abeerry14302 في تغريدة لها ": " #شكرا_للمرأة_السعودية انا ودي يشوف الهاشتاغ الشباب الذين يستهزئون على البنات وليتهم يعرفون ان سبب وجودهم امرأه ومايقدر يعيش بدون امرأة."

كما لوحظ انتشار هاشتاغ آخر بعنوان "#الرجال_يخشون_المرأة_المثقفة" إذ ظهر في أكثر من أربعة آلاف تغريدة.

فكتب المستخدم "عبد اللطيف": "#الرجال_يخشون_المرأة_المثقفة بالطبع، لأنها تعلم جيدا أن حياتها لا تقف على رجل، وتعلم أن الرجل والمرأة مكملا لبعض،وليس الرجل مكمل للمرأة فقط". وأعقب في تغريدة أخرى: "#الرجال_يخشون_المرأة_المثقفة ولأن مسامعنا اعتادت على ربط الزوجة بالإنجاب، وأنها فقط لتعفك عن الحرام! الزوجة مكمل لك وليست كابح لشهواتك."

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وأضافت المغردة "روان الشهراني": "#الرجال_يخشون_المرأة_المثقفة لا يخشاها إلا الذكور ( وما أكثرهم ) ، أما الرجال فيفخرون بها وما ( أقلهم ) ".

وكان للمغرد محمد بن بدر، رأي آخر فكتب: " #الرجال_يخشون_المرأة_المثقفة هناك بعض النساء فاهمين الثقافة غلط تعتقد الثقافة انها تتمرد على الدين وتفصخ حيائها."

تسريب مكتب السيسي

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عاد هاشتاغ #‏تسريب_مكتب_السيسى للواجهة بعد مقاطع فيديو بثته كل من قناة "مكملين" وقناة "الشرق" الفضائية، الموالية للإخوان المسلمين، وعبارة عن مكالمة هاتفية لمكتب السيسي يتحدث عن الحملات الاعلامية المساندة للرئيس المصري، حسب ما زعمته القناة.

وحاز مقطع الفيديو الذي نشرته قناة "مكملين" على اهتمام رواد موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب وتويتر في مصر، بعدما أعطته القناة عنوان "‫#‏تسريب_مكتب_السيسى : إحتقار عباس كامل للإعلاميين المصريين - كلم الواد الحسينى ونايلة"، في إشارة إلى إعلاميين مصريين.

وشوهد الفيديو أكثر من 290 ألف مرة منذ رفعه على موقع يوتيوب في الـ19 من يناير/كانون الثاني. ويمكنكم مشاهدة الفيديو هنا.

مصدر الصورة Youtube

تفاعل المغردون في مصر مع هاشتاغ #‏تسريب_مكتب_السيسى، ونسبت القناة الصوت في المكالمة الهاتفية التي يعرضها الفيديو إلى اللواء عباس كامل، مدير مكتب السيسي وقت أن كان وزيرا للدفاع، في حين ادعت أن الطرف الثاني للمكالمة هو عقيد أركان حرب أحمد علي، المتحدث السابق باسم القوات المسلحة.

وجاء في المكالمة أن عباس كامل يطلب من المتحدث العسكري توجيه الإعلاميين بالفضائيات المصرية لتوصيل رسالة إلى المشاهدين في مصر، مضمونها أن هناك حملة لتشويه صورة المشير السيسي تستهدف النيل منه قبيل الانتخابات الرئاسية.

كما تفاعل مستخدمو تويتر في مصر على هاشتاغ آخر وثيق الصلة بالأول هو #تسريب_مدينة_الإنتاج، إذ نسب التسريب إلى مدينة الإنتاج الإعلامي لتضمنه أسماء إعلاميين ومقدمي برامج التوك شو السياسي.

فكتب حساب المغني المصري "محمد عطية" على تويتر :"التسريبات الجديدة مهينة لأي مؤيد أمام نفسه .. شعوره بأنه أداة ملغى عقلها تماما يحركها مجموعة أمنجية .. إحساس مهين. #تسريب_مكتب_السيسي".

مصدر الصورة Twitter

ونشر المستخدم "يوسف مجدي" صورة تعبر عن رؤيته الخاصة لوضع الاعلام المصري.

مصدر الصورة Twitter

فيما علق المغرد "علي شكل"، قائلا: "#تسريب_مكتب_السيسى خلاصة التسريب مدير مكتب السيسسى ل احمد على(المتحدث الرسمى) كل العيال الاعلاميين بتوعنا علشان.."

مصدر الصورة Twitter

وتساءل المستخدم علاء محمود عن مدى ثقة المشاهد في الإعلاميين، بعد ظهور التسريبات، قائلا: "بعدما سمعه المشاهدون في التسريب"#تسريب_مكتب_السيسى ياترى لسه فى ناس هتتفرج على الاعلاميين دول تانى ؟".

مصدر الصورة Twitter

في المقابل، شكك المستخدم "صلاح الدين" في التسريبات، وكتب: "انا مبعترفش بالحاجات المتقطعة وملصقة#تسريب_مكتب_السيسي#تسريب_مدينة_الانتاج".

وكانت المستخدمة" امة الله" من بين الذين تناولوا مسألة التسريب بسخرية، فكتبت: "#عزة_مصطفى ايه اللى دخلك فى السياسة مش كنتى حلوة فى سينيما الاطفال ؟"

وظهر هاشتاغ #تسريب_مكتب_السيسي في أكثر من 29 تغريدة، في حين ظهر #تسريب_مدينة_الإنتاج في نحو عشرة آلاف تغريدة.

موجة برد تضرب الإمارات

اهتم مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالأحوال الجوية التي شهدتها الإمارات، بعد تعرضها إلى منخفضا جويا قوي أسفر عن هطول أمطار غزيرة وتساقط الثلوج في أرجاء متفرقة من البلاد.

ودشن المغردون هاشتاغ #منخفض_تراحموا نشروا من خلاله صورا تعكس أثار العاصفة، ليصل بذلك عدد التغريدات إلى أكثر من 10 ألف تغريدة في أقل من 24 ساعة منذ تدشينه في 19 من يناير.

مصدر الصورة Sysomos

وتشهد الامارات هطول كميات كبيرة من الأمطار مصحوبة بالرعد والبرق، الأمر الذي أحدث حالة من البهجة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لندرة حدوث ذلك في هذه البيئة الصحراوية القاحلة.

ونشرت صفحة " مركز العاصفة" على تويتر، وهي صفحة هواة تنشر صورا للعواصف التي ضربت الامارات، صورة لأحد سدود البلاد الذي امتلئ بمياه الأمطار.

قال المستخدم "حسن راشد" على تويتر:"اللهم اجلعها سقيا رحمه . اللهم اغثنا يارب . اللهم اجعلها امطار خير على العباد والبلاد#امطار_الامارات#منخفض_تراحموا"

مصدر الصورة Twitter

وعلق المستخدم "تميم التميمي"، مرفقا تغريدته بصورة تظهر السماء المغيمة، بالقول: " السحابة التي غطت على إمارة #دبي أمس وصاحبتها أمطار رعدية مع تساقط #البرد".

مصدر الصورة Twitter

ونشر المستخدم مزن السواري" صورة آخرى مصحوبة بتعليق قال فيه : الامارات، حينما يكون المطر نادرا ومغرقاً في آن واحد، رأس الخيمة".

مصدر الصورة Twitter

وفي تعليق على الصورة التي نشرها "مزن السواري" كتب المستخدم "يوسف الكعبي" منتقدا : "هذا المشهد المفروض مايكون في دولة مثل الامارات اتمنى من الاخوان المسؤولين عن البنية التحية في امارة راس الخيمة مراجعة الوضع."

كما انتشرت العديد من مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب تظهر الآثار التي خلفتها العواصف والثلوج التي غطت بعض مناطق البلاد.