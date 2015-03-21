منع شاعرة لبنانية من دخول البحرين بدعوى "إلحادها"

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ثار جدل في البحرين عقب إصدار الحكومة قرارا بمنع الشاعرة اللبنانية جمانة حداد من دخول أراضيها ومشاركتها في أمسية شعرية كان من المقرر أن تحييها يوم الاثنين 6 من نيسان/ أبريل القادم، ضمن فعاليات مهرجان ربيع الثقافة 2015.

ويأتي قرار السلطات البحرينية متزامنا مع انتشار هاشتاغ #البحرين_لا_ترحب_بالملحدين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أعرب المغردون عن رفضهم لزيارة الشاعرة.

واعتذرت الشيخة مي آل الخليفة إلى الشاعرة، طالبة منها عدم السفر إلى البحرين، حفاظا على سلامتها.

وعلقت الشاعرة على قرار المنع عبر صفحتها على فيسبوك،قائلة: "ملحدة ترعبكم إلى هذا الحد؟ ركزوا على الدواعش وقاطعي الرؤوس وحارقي البشر".

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حملة مضادة للشاعرة

ورحب المغرد " محمد خالد العمادي ": بقرار الحكومة في تغريدة قال فيها: " صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ينتصرلمطالب أهل #البحرين ويؤكد أن ﻻ مكان للملحدة بيننا."

وعلى نفس المنوال غرد المدون "ناصر الفضالة" معلقا على الحدث

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فيما هاجم آخرون كل من حاول الدفاع عن وجود الشاعرة اللبنانية في البحرين من قبيل :

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الحملة المساندة

في المقابل، تعالت أصوات أخرى مرحبة بالشاعرة اللبنانية في البحرين من خلال هاشتاج #welcome_joumana أو ما ترجمته "مرحبا بك جمانة".

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وعبروا عن تضامنهم مع الشاعرة لا سيما أنها مدعوة بغرض إلقاء الشعر، وليس للحديث في مسائل الدين والسياسة، على حد قولهم.

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وأضافت "كارول معلوف" : " اعتبار زيارة #جمانة_حداد تهديد لدولة مثل #البحرين ومنعها من الدخول بقرار ملكي لانها ملحدة يظهر هشاشة المجتمعات وخوفها على نفسها من امرأة.

ويظهر الرسم التحليلي التالي الهاشتاغات المستخدمة للتعليق على الموضوع.