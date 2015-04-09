"تقنين" الحشيش بمصر و"انصهار" الفولاذ الإيراني في السعودية

مصدر الصورة BBC World Service

اهتم المغردون في الدول العربية بالعديد من القضايا الرياضية والسياسية، كان أبرزها اقتراح مصري بتقنين مخدر الحشيش في البلاد، وفوز نادي الهلال السعودي لكرة القدم على غريمه "فولاذ" الإيراني، وفيديو لضابط يلقي قصيدة مدح أمام ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز.

تقنين مخدر الحشيش

اهتم المغردون في مصر بطلب رئيس رابطة تجار السجائر بالغرفة التجارية، أسامة سلامة، من الحكومة بتقنين تجارة مخدر الحشيش أسوة بالدول الأخرى.

وأثار الاقتراح موجة جدل واسعة على مواقع التواصل، وجاءت التعليقات في مجملها تسخر منه.

ودشن المغردون هاشتاغ #قننوا_الحشيش، الذي لقي رواجا بينهم، وظهر في نحو 13 ألف تغريدة على موقع تويتر.

مصدر الصورة TWITTER

كان رئيس رابطة تجار السجائر بالغرفة التجارية قد قال إن الرابطة تقدمت للحكومة بمقترح علمي واقتصادي لمساعدتها في اتخاذ قرار تقنين مخدرالحشيش، وأوضح أن تقنين تجارته سيوفر ما بين 40 إلى 45 مليار جنيه سنويا.

وقال Omar Elgendy ساخرا: "أمريكا الحشيش عندها قانونى، وإحنا ماشين وراها في كل حاجة جت عالحشيش، وعملنا رجالة أوى، لازم الحشيش يتقنن وينزل عالتموين وبخصومات #قننوا_الحشيش."

مصدر الصورة TWITTER

أما المستخدم جاد، فيطالب ساخرا هو الآخر المسؤولين بتقنين تعاطي مادة "الكولة"، إذ يقول: "لو قننوا الحشيش، أطالب السادة المسؤولين بتقنين الكولة، ويا إما توفروا لهم الكولة يا تعملولهم سندوتشات حلاوة بالقشطة."

لكن المستخدم محمود خفاجي يتساءل عبر حسابه على تويتر رافضا المقترح: "كتبت هنا منذ عدة شهور أن الأفلام المصرية تشجع على تعاطي الحشيش! واليوم نرى دعوات لإباحته. ترى من هم تجار الحشيش، منتجو الأفلام أم الشرطجية؟".

مصدر الصورة TWITTER

في المقابل، رأى فريق آخر أن تقنين الحشيش سيعود بمردود إيجابي، حيث قال "عمرو الأول": "تخيل أن كل جنيه بتصرفه عالحشيش بيرجع منة 10 قروش ضرايب يتصرفوا على تعليم ولادك والصحة والطرق."

الهلال يصهر "الفولاذ"

اهتم المغردون في الممكلة العربية السعودية بفوز فريق الهلال السعودي على نظيره فولاذ الإيراني 2 - 0، في اللقاء الذي جمعهما في الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال آسيا.

مصدر الصورة Getty Image caption فريق الهلال السعودي

وارتفع رصيد الهلال بعد هذه النتيجة لـ 7 نقاط، وتصدر المجموعة، فيما بقي رصيد فولاذ عند 3 نقاط. وأقيمت المباراة على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وجاءت التعليقات في غالبيتها مشيدة بفوز الهلال وأداء لاعبيه.

وانتشر هاشتاغ #الهلال_فولاذ بين المستخدمين السعوديين، وظهر في أكثر من نصف مليون تغريدة منذ بدء المباراة، الأربعاء.

مصدر الصورة Sysomos Maps

وتداول النشطاء صورا لعدد من الجماهير السعودية وهي ترفع لافتات بالتضامن مع سكان إقليم الأحواز الإيراني، الذين يغلب عليهم المذهب السني.

مصدر الصورة TWITTER

وقال المستخدم أبو سعد المطيري مشيدا بأداء الهلال: "الهلال يحفظ ماء وجه الكرة السعودية من الأندية الإيرانية بتقدمه على فولاذ الإيراني بهدفين. يبقى الزعيم زعيم #االهلال_فولاذ."

مصدر الصورة TWITTER

وبنفس وتيرة التأييد، غرد حافظ المدلج في حسابه على تويتر: "فاز #الهلال #الزعيم بهدفين، كانت قابلة للمضاعفة، فكانت ختام مسك لمباريات الأندية #السعودية. شكراً #الزعيم_الملكي #زعيم_آسيا #الهلال_فولاذ."

مصدر الصورة TWITTER

ولم يخل الكثير من التعليقات من الحضور السياسي وتوظيفه.

وقال المستخدم Haeemah على تويتر إن "الملك سلمان شد الحزم وهلال المملكة ينتصر على فولاذ الإيراني بقوة عزم، مالها إلا رجالها يا ملكنا #الهلال_فولاذ"، في إشارة إلى "عاصفة الحزم" العسكرية التي تقودها السعودية ضد الحوثيين في اليمن.

وخالفه في الرأي المستخدم "متعب السعيدي"، رافضا ما سماه النفاق الاجتماعي، وقال: "أنا بطبعي أكره النفاق الاجتماعي وإدخال الرياضة في السياسة، قلوبنا مع إخواننا السنة في فريق فولاذ الإيراني."

مصدر الصورة TWITTER

ضابط يمدح الملك سلمان

ومازلنا في السعودية، حيث حظي فيديو لقصيدة ألقاها ضابط بالجيش السعودي أمام الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، باهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في بعض الدول العربية.

مصدر الصورة YOUTUBE

وحقق مقطع الفيديو الذي بثته "القناة السعودية الإخبارية" ما يقرب من مليون مشاهدة منذ رفعه على يوتيوب في 7 أبريل/ نيسان الجاري.

وتصدر الفيديو قائمة أكثر الفيديوهات انتشارا على يوتيوب في عدد من الدول العربية، منها دولة الإمارات العربية.