جدل حول "متبرجات" سعوديات في لندن، ونعي احد أفراد القوات الإماراتية

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سيطرت عدة قضايا على اهتمامات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، من أبرزها جدل حول مباراة كرة قدم سعودية اقيمت في لندن، وفيديو لوزير الخارجية السعودية وهو يتحدث بالألمانية، بالإضافة إلى نعي الإمارات لأحد أفراد قواتها المسلحة توفي في حادث اثناء اداء خدمته ضمن قوات التحالف في اليمن.

"#فضيحة_السوبر_في_لندن"

ثار جدل في السعودية، وانتقل إلى الإمارات وعمان، حول مباراة السوبر السعودي لكرة القدم، والتي استضافها ملعب لوفتس رود بلندن.

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وانتشر هاشتاغ #فضيحة_السوبر_في_لندن، الذي عبر من خلاله عدد من المغردين عن غضبهم تجاه مخرج المباراة الذي اتهموه بالتركيز على ما وصفوهم بالنساء "المتبرجات" السعوديات من مدرجات جماهير المباراة.

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وجاءت ردود الفعل على عنوان الهاشتاغ منقسمة، بين من أيده معترضا على "تبرج" السعوديات خارج بلادهن، وبين من اعترض على وصف ما حدث بالفضيحة، مؤيدا التنوع الذي اظهره المخرج بين جماهير الفريقين، حسب وصفهم.

مصدر الصورة Twitter

مصدر الصورة Twitter

وظهر الهاشتاغ في أكثر من اربعين الف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

الوزير السعودي يتحدث الألمانية

أثار مقطع فيديو لوزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، عندما تحدث باللغة الألمانية مع نظيره الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، اهتمام الكثيرين من مستخدمي موقع يوتيوب.

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وحقق المقطع قرابة 360 ألف مشاهدة منذ نشره على يوتيوب في 10 أغسطس/ آب الجاري.

كان الجبير قد قرر بدء حديثه الصحفي المشترك مع شتاينماير في برلين باللغة الألمانية قبل أن ينتقل بعدها إلى الحديث باللغة العربية.

#شهيد_الإمارات_عبدالرحمن_البلوشي

وننتقل إلى الإمارات، حيث نعى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أحد أفراد القوات المسلحة الإماراتية الذي توفي اثناء وجوده في السعودية، في حادث "تدهور آلية عسكرية"، كما نقلت الصحف الإماراتية المحلية.

وكان العريف عبد الرحمن البلوشي يؤدي خدمته العسكرية ضمن قوات التحالف الدولي في اليمن.

وظهر هاشتاغ #شهيد_الإمارات_عبدالرحمن_البلوشي بين المغردين.

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