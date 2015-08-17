القبض على أحمد الأسير، وجدل حول قانون "مكافحة الإرهاب" الجديد بمصر

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تصدرت القضايا السياسية اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ففي لبنان، جاء القبض على أحمد الأسير على رأس أولويات المغردين. وأهتم المغردون ايضا بقرار جمهوري في مصر بإقرار قانون مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى حملة على تويتر للاعتراف بإقليم الاهواز الإيراني، الذي تقطن به أغلبية عربية، كـ"دولة عربية".

القبض على أحمد الأسير

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دشن المغردون اللبنانيون هاشتاغ #اقترح_عقوبة_لأحمد_الأسير، لمناقشة تداعيات القبض على الداعية السني أحمد الأسير أثناء محاولته مغادرة البلاد، واقتراح عقوبات يرونها مناسبة للتهم الموجهة إليه.

وانتقد أغلب المغردين ما اعتبروه جرائم ساهم أو حرض عليها الأسير تجاه جنود الجيش اللبناني، واعتبر المستخدم محمد عليق أن العقاب يجب أن يكون على أيدي ذوي من قتلوا من الجنود، فقال: "ضعوه بتصرف أمهات شهداء الجيش اللذين استشهدوا في عبرا وهن من يتصرفن به".

ونشر مغردون صورا للأسير حليق الذقن، في لحظة القبض عليه "اثتاء محاولته الفرار" على حد وصفهم.

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كما شارك عدد من المغردين من أنصار الأسير دفاعا عنه.

وكانت السلطات اللبنانية قد ألقت القبض على الأسير يوم السبت، في مطار رفيق الحريري في بيروت. وتقول السلطات اللبنانية إنه كان متوجها إلى نيجيريا عن طريق مصر.

وعرف الأسير بعدائه لحزب الله، ومواقفه الداعمة للطائفة السنية في لبنان.

قانون مكافحة الإرهاب في مصر

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اهتم المغردون المصريون بإقرار قانون مكافحة الإرهاب، الذي نشر في الجريدة الرسمية بعدما أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا بالقانون.

ودشن المغردون هاشتاغ #قانون_الإرهاب، و#قانون_الإرهاب_الجديد لمناقشة القانون وتداعياته.

وعارض مغردون صدور القانون لما رأوا فيه من تقييد للحريات.

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واعترض آخرون على إصدار قانون بمثل هذه الأهمية دون وجود برلمان، فغرد المحامي الحقوقي نجاد البرعي: "عندما يتجاهل الرئيس كل المناشدات بأن يتروي في إصدار قانون الإرهاب وأن يتركه للبرلمان، فإن ذلك معناه أن لا قيمة لأي كلام يقال أو يكتب".

وكان من بين المغردين من أيد القرار.

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في حين تناول آخرون الأمر بسخرية، فغرد حساب ساخر باسم المخابرات العامة: "قانون الإرهاب الجديد يعاقب بالحبس كل من ينشر درجات حرارة تخالف ما تنشره هيئة الأرصاد"، في إشارة إلى مادة من القانون تحظر على الصحفيين نشر أية معلومات عن "عمليات إرهابية" بخلاف الروايات الرسمية.

ومن بين مواد القانون، عقوبة الإعدام لتأسيس أو تمويل "جماعة إرهابية"، والسجن سبع سنوات لمن ينشئ موقعا إلكترونيا يروج لأفكار "إرهابية"، وإعفاء قوات الأمن من أية مسؤولية جنائية حال استخدامهم العنف لتنفيذ هذا القانون.

مغردون: "نعترف بالاهواز كدولة عربية"

انتشر في أوساط مستخدمي تويتر في العالم العربي الاثنين هاشتاغ #انا_اعترف_بالاحواز_كدوله_عربيه، ليظهر في أكثر من 50 ألف تغريدة على مدار الاربع وعشرين ساعة الماضية.

ويشير الهاشتاغ إلى منطقة إقليم الاهواز، ذات الأغلبية العربية، والتي تقع في الجنوب الغربي من إيران.

وكان من اكثر التغريدات تداولا عبر الهاشتاغ تغريدة من الإعلامي السوري موسى العمر.

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ونعرض عليكم في الرسم التوضيحي التالي قائمة بأكثر الدول استخداما للهاشتاغ، بالإضافة إلى عدد التغريدات التي وردت عليه على مدار اليومين الماضيين.