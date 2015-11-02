اهتمام عربي بالانتخابات التركية، وسقوط الطائرة الروسية، ومقتل مصري في الكويت
عدد من القضايا شغلت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي العرب، جاء على رأسها الانتخابات البرلمانية التركية، وسقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء المصرية. وفي الكويت، مقتل عامل مصري على يد عدد من الشباب الكويتيين. وهاشتاغ يناقش تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على حياة مستخدميها.
الانتخابات التركية
اهتم المغردون العرب بمتابعة ومناقشة الانتخابات البرلمانية في تركيا، والتي تُجرى للمرة الثانية بعد عدم حصول أي من الأحزاب السياسية على أغلبية كافية لتشكيل الحكومة.
ودشن المستخدمون العرب أكثر من هاشتاغ في هذا الشأن، من بينها #الانتخابات_التركية، و#تركيا_تنتخب، و#حزب_العدالة_والتنمية، ونعرض عليكم في الرسم التوضيحي التالي عدد التغريدات التي وردت على الهاشتاغات المذكورة.
واعتبر عدد من المستخدمين أن انتصار حزب العدالة والتنمية يعتبر انتصارا للديمقراطية والتيارات الإسلامية، فتقول المستخدمة دعاء الشريف: "#اردوغان يقدم نموذج من القدرة على التعامل مع الديمقراطية، ويثبت أن الاسلاميين لديهم القدرة على الفوز في الإنتخابات."
وفسر رئيس التكتل السياسي الإسلامي الكويتي، والذي يطلق على نفسه اسم حزب الأمة، حاكم المطيري دلالة اهتمام العرب بنتيجة الانتخابات التركية في تغريدة له.
#الطائرة_الروسية
تصدرت أنباء سقوط طائرة روسية يوم السبت في سيناء اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين دشنوا هاشتاغ #الطائرة_الروسية. كما انتشر هاشتاغ آخر بالانجليزية هو sinaicrash#.
وأبدى العديد من المستخدمين تعاطفهم مع الضحايا وأسرهم.
وأشار آخرون إلى عدم إجراء تحقيقات جادة تكشف حقائق هذه الحادثة وأخرى سابقات، فتقول المستخدمة سمية الجنايني: "من أسقط #الطايرة_الروسية؟ ومن أسقط الطيارة المصرية #البطوطي؟ ومن ومن؟ وكم من التساؤلات؟ سنعيش ونموت والأشياء حولنا مبهمة لأننا نعيش في اللادولة".
إلا أن قطاعا آخر من المغردين أشاد بتحرك الحكومة المصرية وتفاعلها مع الحادث، فيقول المستخدم إيهاب الشيمي: "القرار الأهم كان انتقال رئيس الوزراء إلى موقع سقوط #الطائرة_الروسية، لتأكيد أننا نسيطر تماماً على #سيناء، وأنه لا وجود لتنظيم #داعش كما يدعي".
وكانت الطائرة الروسية قد سقطت في شبه جزيرة سيناء يوم السبت، بعد انشطارها في الهواء. وتوفي كل من كانوا على متن الطائرة، وعددهم 224 شخصا.
مقتل مصري في الكويت
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشجار بين عامل مصري ومواطن كويتي، انتهى بدهس المصري عدة مرات تحت عجلات سيارة كان يقودها أحد أصدقاء الكويتي.
ودشن مستخدمو تويتر هاشتاغ #قتلوا_المصري، الذي تحول إلى ساحة للجدل وتبادل الاتهامات بين المصريين والكويتيين.
واعتبر عدد من المستخدمين أن الحادث به استهانة بأرواح المصريين لغياب دعم بلادهم، فيقول مستخدم باسم فارس: "المصري للأسف يحسب نفسه مواطن في الخليج، ويخشلي في مضاربات، ويحسب حكومته حتساعده. وما يدري انه حكومته تشحت من الخليج وديتهم وجبة".
كما قال المستخدم أحمد صبري: "ليس العيب على الكويتي، وإنما العار على بلد اعتادت قتل مواطنيها، فهان قتلهم في قلوب الناس."
واعتبر آخرون أن القضية جنائية بالأساس، ولا علاقة لها بأية اعتبارات لجنسيات الطرفين، فيقول المستخدم على البواردي: "قضيه جنائية بين شخصين. والبعض يسب ويشتم حكومات وشعب كامل. لا نرضى بالقتل، ولكن أيضاً لا نُدخِل الأمور السياسية بقضية جنائية".
كما أشار المستخدم sayedwoody@ إلى التحقيقات التي بدأتها السلطات الكويتية في الحادث: "وزارة الداخلية الكويتية طّلعوا بيان مُحترم، واتوجه للمتهم تهمة القتل العمد. أتمني يوفوا بكلامهم والمتهم يأخد أقصى عقوبة".
وصرحت السلطات الكويتية بدفن القتيل، ويجري نقله إلى مصر لتتولى أسرته دفنه.
تأثير "السوشال ميديا"
دشن المستخدمون العرب هاشتاغ #تأثير_السوشيال_ميديا_ع_حياتنا، للتعليق على تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على حياتهم. وظهر الهاشتاغ في أكثر من ألفين تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.
وشكى أغلب المغردين من التأثير السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي وسيطرتها على حياة المستخدمين، فتقول المستخدمة نور علي: "إدمان ومسيطر علينا أوي وهيودينا في داهية".
كما قال المستخدم عمرو بن عاطف: "السقوط من كتر ما الواحد بيمسك الموبايل وقت المذاكرة".
إلا أن المستخدمة سارة عرضت تجربتها التي تمكنت فيها من تنظيم استخدامها لمواقع التواصل الاجتماعي، فقالت: "كانت مسيطرة علي، بس الحمد لله هالسنه أنا سيطرت عليها وصرت أخصص وقت لها".
وفي المقابل، أشار آخرون إلى إيجابيات مواقع التواصل الاجتماعي، فيقول المستخدم عمر مرسي: "يكفى أنى اتعرفت على ناس مستحيل كنت هتعرف عليهم من غير سوشيال ميديا".
وأضاف مستخدم باسم شعيشع: "بقينا نغير أنظمة من ع الكيبورد ونقفل برامج وننشر إشاعات و نغير أفكار واتجاهات ناس من بوست واحد أو تويتة".
ويزيد عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي العرب على 70 مليون شخص، بحسب دراسة ترجع لعام 2013.