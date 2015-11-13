تفجيرات بيروت ودخول القوات الكردية الى بلدة سنجار

مصدر الصورة BBC World Service

تنوعت اهتمامات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، وكان أبرز تلك الاهتمامات، التفجيران الانتحاريان اللذان ضربا منطقة الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، وأسفرا عن عشرات القتلى، فضلا عن قضايا أخرى.

تفجيرات بيروت

مصدر الصورة EPA Image caption أسفر التفجيران عن مقتل 43 شخصا، وإصابة نحو 240 آخرين حسب مسؤولين لبنانيين

تصدر التفجيران الانتحاريان، اللذان وقعا في منطقة برج البراجنة في بيروت الخميس، اهتمامات المغردين في العالم العربي.

وقُتل 43 شخصا على الأقل وأصيب نحو 240 آخرون، في التفجيرين، بحسب مسؤولين لبنانيين. وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عن التفجيرين.

وتداول المغردون هاشتاغات عديدة من أبرزها #برج_البراجنه، #تفجير_الضاحيه، #لبنان، وعبارات من بينها: التفجيرين الانتحاريين، بيروت الجنوبيه، وغيرها.

وكان من أكثر الهاشتاغات تداولا #برج_البراجنه، الذي ظهر في أكثر من 30 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

مصدر الصورة twitter

وغرّد ‏مروان ماهر: "#تفجير_الضاحية، عجبت لقومٍ لا يتقربون لربهم إلا بقتل المصلين والأبرياء والعزل بليالي الجمعة! أين أنتم ودين محمد؟"

أما عادل سامية فكتب: "سيبدأ الآن السياسيون في لبنان بالإطلالة عبر شاشاتنا لإستنكار الإنفجارين. فهذا فقط ما هم بارعون به الإستنكار وإتحافنا بخطابات بالية... #برج_البراجنة."

مصدر الصورة Twitter

وعلّق عبدالله زمان: "يا لها من خسّة وسقوط بوحل الحيوانية القذرة لكل من يشمت بالشهداء الأبرياء من انفجار #برج_البراجنة #الضاحية_الجنوبية."

أما نانسي عزن الدين فكتبت: "كل الشكر للشبان من مخيم برج البراجنة، على تنظيمهم حملة تبرع بالدم لجرحى التفجيرين الانتحاريين في عين السكة."

وكتب ضاوي بن سعيد: "#تفجير_الضاحية، هل يوجد أحقر ممن يستنكر هذه الأعمال عندما تكون قريبه منه، ويهلل ويبارك ويفرح بها عندما تصيب غيره! صعاليك."

"Jihadi John"

وننتقل إلى قضية اخرى، إذ أولى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي اهتماما كبيرا لإعلان مقتل البريطاني محمد الموازي المعروف باسم "الجهادي جون" في سوريا.

وقال مصدر عسكري أمريكي بارز إن ثمة درجة عالية من اليقين بأن "الجهادي جون" قد قتل في غارة أمريكية.

وكان اسم جهادي جون بالإنجليزية من أكثر الأسماء تداولا عبر تويتر عالميا صباح الجمعة، ليظهر في أكثر من خمسين ألف تغريدة على مدار السبع ساعات الماضية.

وكانت مصر من أكثر الدول العربية استخداما لهذه العبارة.

مصدر الصورة Twitter

واشتهر الموازي بظهوره في مقاطع مصورة بثها تنظيم "الدولة الإسلامية" لعمليات إعدام رهائن غربيين ذبحا.

#سنجار

استخدم نشطاء سوريون وعراقيون هاشتاغ بعنوان #سنجار للتعليق على المعارك الجارية في بلدة سنجار الواقعة شمالي العراق.

ودخلت قوات كردية إلى البلدة وبدأت في تعقب مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية"، وذلك بعد يوم من بدء هجوم بغية استعادة السيطرة على البلدة.

وأعلن مجلس الأمن الكردي في تغريدة على موقع تويتر أن القوات الكردية دخلت البلدة الجمعة "من جميع الاتجاهات".

مصدر الصورة Twitter

ونشر الناشطون أكثر من 10 آلاف تغريدة في الأربع وعشرين ساعة الماضية وأرفقوا صورا بهذا الهاشتاغ تظهر أماكن الاشتباكات بين القوات الكردية وتنظيم الدولة الإسلامية.

وقام المؤيدون للأطراف المتحاربة باستخدام هذا الهاشتاغ لنشر صور وفيديوهات تدعي تقدم قواتهم ضد الطرف الآخر.