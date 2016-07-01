التحضيرات للعيد تشغل المغردين في عدة دول عربية

التحضيرات للعيد شغلت المغردين في عدة دول عربية مثل الجزائر و مصر.

#البس_جزايري_في_العيد

هاشتاغ #البس_جزايري_في_العيد كان الأكثر إنتشاراً في الجزائر. و بلغ عدد التغريدات 7 آلاف.

و تبادل المغردون صوراً لهم و لأطفالهم بأزياء جزائرية تقليدية.

و شاركت في الحملة عدة شخصيات معروفة في الجزائر مثل الممثلة نسرين طافش و الإعلامية فرح ياسمين.

#ودع_رمضان_بجمله

و في مصر و عدة دول أخرى أنتشر هاشتاغ "ودع رمضان بجمله" و وصل عدد التغريدات إلى أربعة آلاف تغريدة.

growingupwitharabparents#

و في الأردن و لبنان أنتشر هاشتاغ فكاهي growingupwitharabparents# للتكلم عن تجربة التربية مع أهل عرب. و وصل عدد التغريدات إلى 1500 تغريدة.