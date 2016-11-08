شركة ماكدونالدز تقاضي مدينة فلورنسا الايطالية

مصدر الصورة Getty Images Image caption قررت شركة ماكدونالدز مقاضاة مدينة فلورنسا

اقامت شركة ماكدونالدز للوجبات السريعة دعوى قضائية ضد مدينة فلورنسا الايطالية مطالبة بتعويض قدره 18 مليون يورو بعد ان رفض طلبها بفتح مطعم في واحد من اشهر الميادين التاريخية في ايطاليا.

وكان رئيس بلدية فلورنسا رفض في حزيران / يونيو الماضي طلبا تقدمت به ماكدونالدز لفتح مطعم في ميدان (بياتزا دل دوومو) التاريخي.

وصدقت لجنة فنية مسؤولة عن المحافظة على القلب التاريخي للمدينة على قرار رئيس البلدية في تموز / يوليو.

ولكن ماكدونالدز، التي حورت عطاءها لكي يتماشى مع المعايير التي تصر عليها المدينة، قررت اللجوء الى القضاء من اجل الحصول على تعويض.

وتدعي شركة الوجبات السريعة انها تعرضت لتمييز، وتنوي استعادة 18 مليون يورو تقريبا تقول إنها ستخسرها في السنوات الـ 18 المقبلة جراء عدم فتح المطعم المذكور حسبما تقول صحيفة فلورنسا اليوم الايطالية.

وتقول الشركة إنها قدمت للسلطات البلدية خطة "تتعامل باحترام مع السياسات المحلية، الى درجة اننا وافقنا على تضمين ما نقدمه في المطعم بعض المنتجات المحلية كما طلبت منا اللوائح التجارية المحلية."

ومضت الشركة للقول في تصريح "نتفق تماما بأنه من الضروري المحافظة على الارث الحضاري والفني للمدن الايطالية التاريخية، وكذا المتاجر التاريخية والتقليدية، ولكننا لن نقبل التعليمات التمييزية التي تقوض حرية الجهد الشخصي والخاص دون ان تكون ذات منفعة لأحد."

ولكن رئيس بلدية فلورنسا داريو نارديلا يقول إن التمييز لم يكن له اي دخل في قراره رفض طلب ماكدونالدز فتح مطعم لها في الميدان الشهير بعمارته الغوطية والنهضوية.

وقال نارديلا لمجلس المدينة في وقت سابق من العام الحالي "من حق ماكدونالدز ان يقدم طلبا لأن ذلك مسموح به قانونا، ولكن من حقنا ايضا رفض هذا الطلب."

وكانت ماكدونالدز قد اثارت غضب العديد من كاردينالات الفاتيكان في الشهر الماضي بعد ان علموا بأنها تنوي فتح مطعم في ميدان قريب من ميدان القديس بطرس.