قباقب بصورة مهاتما غاندي على موقع أمازون تثير غضبا في الهند

مصدر الصورة Getty Images Image caption غاندي يحظى باحترام كبير في الهند ويوصف بأنه الأب الروحي للبلاد نظرا لكفاحه من أجل استقلالها عن بريطانيا

أزال موقع أمازون لمبيعات التجزئة إعلانا عن قباقب عليها صورة الزعيم الهندي المهاتما غاندي بعد أن أثارت غضبا في الهند.

وجاء هذا الخلاف بعد أيام من اعتذار الموقع عن بيع مماسح للأرجل بلون العلم الهندي.

ويحظى غاندي بتقدير واسع في الهند ويوصف بأنه الأب الروحي للبلاد نظرا لكفاحه من أجل استقلالها عن بريطانيا.

وصدرت تعليمات للسفارة الهندية في واشنطن تبلغ شركة أمازون الأمريكية، التي تملك الموقع الشهير، بضرورة احترام مشاعر الهنود، وفقا لما جاء في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية فيكاس سواروب.

ونقلت شبكة "ان دي تي في" التلفزيونية الهندية عن ساروب قول إنه "كمتابعة للأمر المتعلق ببيع مماسح للأرجل تظهر عليها ألوان العلم الهندي على موقع أمازون، فإنه صدرت تعليمات لسفيرنا في واشنطن بنقل رسالة إلى أمازون بأنه يجب عليها أن تحترم الحساسيات والمشاعر الهندية بينما توفر منصة لبائعين كطرف ثالث."

ويأتي هذا الخلاف الأخير بسبب صورة غاندي عقب ضجة بسبب بيع مماسح للأرجل يظهر عليها العلم الهندي.

وطالبت وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج في تعليق على موقع تويتر الاجتماعي بضرورة أن تقدم أمازون "اعتذارا دون قيد أو شرط"، وإلا فإن مسؤوليها سيحرمون من تأشيرات الدخول للهند.

وأعرب بعض الهنود على موقع تويتر عن استيائهم من عرض منتجات على أمازون اعتبروها مهينة لرموزهم الوطنية.

ووصف المغرد "أر جيه الوك" عرض قباقب عليها صورة غاندي ومماسح للأرجل بألوان العلم الهندي بأنه أمر "مثير للاشمئزاز ومحزن وعار".

مصدر الصورة @OYERJALOK Image caption مغردون هنود ينتقدون بشدة عرض منتجات يعتبرونها مسيئة لقياداتهم الوطنية

وأوضحت اميت اغاروال نائبة رئيس فرع أمازون في الهند في تعليق لها ردا على وزيرة الخارجية الهندية أن المماسح عُرضت على الموقع من جانب بائع طرف ثالث على موقعها في كندا، وأنه لم يكن هناك أي نية للإساءة.

ويجرم القانون الهندي تدنيس العلم الوطني بفرض غرامات وأحكام بالسجن.

وكانت أمازون تورطت في جدل مماثل في يونيو/حزيران الماضي بسبب عرض مماسح أرجل للبيع على موقعها تصور آلهة هندوسية.

وهناك نزاع محتدم بين أمازون وشركة فليبكارت الهندية، أكبر متاجر التجزئة في الهند على الانترنت، من أجل السيطرة على حصة أكبر في سوق التجزئة.