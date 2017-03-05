سحب مليون سيارة مرسيدس بسبب خطر الاحتراق

مصدر الصورة AFP Image caption الخلل لم يتسبب في وقوع وفيات أو إصابات

قررت شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات سحب نحو مليون سيارة من طراز مرسيدس-بنز - من بينها أكثر من 300 ألف سيارة في الولايات المتحدة و 75 ألف سيارة في بريطانيا - وذلك بعد بلاغات بشأن وقوع 51 حادث احتراق.

ولم يسجل في هذه الحوادث أي حالات وفاة أو إصابات بشرية، بحسب دايملر.

وقالت دايلمر إن الخلل يؤثر على الصمامات الكهربائية في بعض السيارات من فئات إيه وبي وسي وإي كلاس إلى جانب فئات "سي إل سي" و"جي إل إيه" و"جي إل سي"، ويؤدي الخلل إلى ارتفاع درجة الحرارة في "حالات نادرة".

وأوضحت الشركة الألمانية أن تلك الحالات تحدث غالبا أثناء بدء تشغيل السيارة.

وأضافت أن الخلل جرى تصليحه في إنتاج السيارات الجديدة، وأن كثيرا من السيارات لدى الموزعين سيجرى تصليحها قبل بيعها.