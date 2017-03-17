تويوتا تستثمر 240 مليون جنيه استرليني في مصنع في بريطانيا

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تعتزم شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات استثمار مبلغ 240 مليون جنيه إسترليني (نحو 296 مليون دولار) في تطوير مصنعها في بريطانيا، الذي يصنع طرازي أوريس وأفينسيس.

ومن شأن الاستثمار تمكين المصنع، الموجود في مدينة بيرنستون بالقرب من ديربي، من استخدام نظام تصنيع جديد خاص بالشركة.

ويعمل في المصنع 2500 شخص بينما يعمل 500 آخرون في مصنع المحركات في ديسايد، شمالي مقاطعة ويلز.

وشهد مصنع بيرنستون تصنيع 180 ألف سيارة العام الماضي، صدر معظمها إلى دول أوروبية وأسواق أخرى.

وقال يوهان فان زيل المدير الإقليمي لشركة تويوتا في أوروبا إن الاستثمار الأخير يثبت أن الشركة تعمل كل ما في وسعها لزيادة القدرة التنافسية للمصنع في أوروبا، لكنه حذر من أن استمرار الوصول إلى الأسواق الأوروبية بحرية وبدون رسوم جمركية ضروري من أجل النجاح المستقبلي.

وستقدم الحكومة البريطانية مبلغ 21.3 مليون جنيه استرليني (نحو 26 مليون دولار) لتمويل التدريب والأبحاث والتطوير في المصنع.

يذكر أن التعهدات بالاستثمار في قطاع السيارات انخفضت إلى 1.66 مليار جنيه استرليني (نحو 1.98 مليار دولار) العام الماضي من 2.5 مليار جنيه (نحو 3 مليارات دولار) في عام 2015.

وكانت شركة نيسان المنافسة لتويوتا قد صرحت العام الماضي بأنها ستصنع طرازي كاشكاي وسيارات الدفع الرباعي X-Trail في مصنع الشركة في مدينة ساندرلاند.

ومن المحتمل أن يتضرر قطاع صناعة السيارات في بريطانيا بخروجها من الاتحاد الأوروبي، إذ أن التعريفات الجمركية التي قد تفرض على دخول السيارات إلى السوق الأوروبية ستهدد القدرة على المنافسة.