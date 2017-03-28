بريطانيا تطرح العملة المعدنية "الأقل عرضة للتزييف" في العالم

Image caption تعتبر العملة المعدنية الجديدة من فئة جنيه إٍسترليني واحد الأكثر تأمينا ضد التزييف.

تحتوي العملة المعدنية الجديدة بقيمة جنيه إسترليني واحد، التي تُطرح للتداول الثلاثاء، على علامة أمان خفية ليصعب تزييفها.

ويرجح أن العلامة نحتت بمادة مختلفة داخل العملة المعدنية نفسها بحيث يمكن رصدها عبر ماكينات عد العملات المعدنية أو ماكينات الدفع بالعملة المعدنية.

لكن دار سك العملة لم تعلن المزيد من التفاصيل حول علامة الأمان للعملة المعدنية الجديدة.

وهناك علامات أمان أخرى مثل الصورة المجسمة والحروف متناهية الصغر المنقوشة على حواف الجنيه الجديد.

لذلك ترى دار سك العملة أن الجنيه الجديد هو الأكثر حماية من التزييف في العالم بين العملات المعدنية بالقيمة نفسها.

وتحل العملة الجديدة محل القديمة التي يعتقد أنها تعرضت للتزييف.

وقال آدم لورنس، مدير الدار: "صممت هذه العملة لتتناسب مع متطلبات المستقبل من خلال استخدام علامات مميزة تستهدف حمايتها من التزييف على مستوى العالم في السنوات المقبلة."

ويستمر التعامل بالعملة المعدنية القديمة من فئة جنيه إسترليني واحد حتى 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بعدها لن تكون المحلات التجارية ملتزمة بتداولها.

وبعد هذا التاريخ سوف يتوجب على المستهلكين استبدال ما لديهم من عملات معدنية قديمة من هذه الفئة من البنوك.

وتسلم 33 بنكا وجميع مكاتب البريد في بريطانيا كميات كبيرة من العملة الجديدة.

ومن بين هذا العدد من البنوك سبعة بنوك في أسكتلندا، وثلاثة في ويلز، واثنان في أيرلندا الشمالية.

ومن المتوقع أن تشهد العملة المزيد من الانتشار خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال بنك لويدز، الذي يمتلك أكبر شبكة من الفروع في بريطانيا، إن العملة المعدنية الجديدة سوف تطرح لعملائه بداية من الأربعاء.