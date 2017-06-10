تداول أسهم أرامكو في لندن "غير مقبول"

مصدر الصورة Reuters Image caption ترغب السعودية ببيع 5 بالمئة من أسهم أرامكو

قالت شركة "رويال لندن اسيت مانجمنت"لاستثمار صناديق التقاعد في لندن إن طرح اسهم شركة أرامكو السعودية للتداول في لندن غير مقبول.

وتفيد التقارير بأن السعودية تسعى لبيع 5 في المئة من أسهم شركة أرامكو النفطية بهدف تنمية اقتصادها خارج نطاق النفط..

وعُلم أن أرامكو تفكر في طرح أسهمها للتداول في لندن أو نيويورك ، من بين أسواق متعددة أخرى، لكن قوانين التداول في لندن تشترط أن تكون 25 في المئة من الأسهم معروضة للتداول.

وتقول آشلي هاميلتون من شركة رويال لندن إنه، وعلى الرغم من إمكانية تغيير قوانين التداول، فلا ينبغي فعل ذلك.

وقالت لبي بي سي "من غير المقبول تجاوز القوانين المعمول بها من أجل هذه الشركة الكبيرة. هناك فرصة لتحقيق عائدات كبيرة للبنوك والمستشارين، لكن ليست هناك حماية كافية لمستثمري صناديق التقاعد، وهذا ما يجب أن نبقيه في قلب الموضوع".

ويتطابق هذا الرأي مع رأي رابطة الاستثمار .

وتفيد بعض التقديرات أن قيمة الشركة قد تبلغ 2 تريليون دولار، لكن الخبير ستيفن كلافام قال "إن هذه القيمة لا بتدو معقولة بالنسبة لي".

ويصعب الحصول على بيانات مالية عن الشركة ، كما قال الخبير لبي بي سي ، لكنه يقدر عوائد أرامكو السنوية بـ 185 مليار دولار، وهذا يعني أنه لو كانت قيمة الشركة 2 تريليون دولار فهذا يساوي أكثر من عشرة أضعاف عائدها السنوي، وهو شيء مألوف في حال شركات التكنولوجا فقط..

وقال كلافام إن أرامكو تستطيع التحايل على شرط الـ 25 في المئة بأن تضع الحصة المراد بيعها في شركة مستقلة، تعرضها بكاملها للبيع.