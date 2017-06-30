الاتحاد الأوروبي يطعن في قرار منظمة التجارة العالمية لصالح بوينغ

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قرر الاتحاد الأوروبي الطعن في قرار صدر حديثا عن منظمة التجارة العالمية وجاء في صالح الولايات المتحدة في قضية متعلقة بدعم الدولة لشركة بوينغ.

وفي وقت سابق من يونيو/ حزيران، قالت لجنة لفض النزاعات بمنظمة التجارة العالمية إن الولايات المتحدة تعاملت مع كل حالات الدعم غير القانونية لعملاق صناعة الطائرات باستثناء واحدة.

لكن شركة أيرباص الأوروبية تصر على أن الولايات المتحدة مستمرة في تقديم دعم غير عادل.

وتمثل هذه المعركة القانونية جزءا من نزاع مستمر منذ 13 عاما بين الاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة حول الدعم المقدم لكل من شركة بوينغ وأيرباص.

وخلصت منظمة التجارة العالمية، في عام 2012، إلى بوينغ تلقت مليارات الدولارات في صورة دعم غير قانوني من الدولة وكذلك من برامج حكومية فيدرالية.

وفي 9 يونيو/ حزيران، قالت لجنة فض النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية إن واشنطن عالجت غالبية هذه القضايا.

ومع ذلك، مازالت الشركة تتمتع بامتيازات ضريبية تقدمها ولاية واشنطن، حيث يوجد للشركة حضور كبير وحيث تقدر أنشطتها بنحو 800 مليون دولار.

واعتبر الجانبان أن ما خلصت إليه لجنة فض النزاعات بمنظمة التجارة العالمية في يونيو/ حزيران بمثابة انتصار.

وقد خلصت المنظمة كذلك إلى أن أوروبا قدمت دعما غير قانوني بمليارات الدولارات لشركة أيرباص.