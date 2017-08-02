نمو خدمات أبل يدعم المبيعات في الربع الثالث

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أعلنت شركة أبل العملاقة للتكنولوجيا، والتي تشتهر بهواتف آيفون وأجهزة الكمبيوتر، أن أنشطة جديدة مثل "أبل باي" للدفع الرقمي ساعدتها في تعزيز النمو في الربع الثالث للشركة.

وارتفعت مبيعات وحدة الخدمات لتسجل نحو 7.3 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي، بزيادة 22% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وساعد هذا النمو في في زيادة إجمالي مبيعات الشركة لهذه الفترة بواقع 7% لتبلغ 45.4 مليار دولار.

وارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 5% في التداول بعد ساعات عمل البورصة.

وقال جيف بلابر من شركة "سي سي إس انسايت" إن "قطاع الخدمات في أبل لا يزال هو النقطة المشرقة".

وأضاف "تحقيق (أبل) إيرادات تقدر بـ7.3 مليار دولار ليس بالأمر الهام في حد ذاته فحسب، وإنما يؤكد أيضا على الأفضلية التي تتمتع بها على منافسيها خارج الصين".

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وارتفعت أرباح الشركة قبل الضريبة عن الربع الثالث إلى 11.308 مليار دولار من 10.496 مليار دولار العام الماضي.

ولا تزال أبل تحقق أغلبية إيراداتها من مبيعات هواتف آيفون، والتي شهدت تراجعا مفاجئا في وقت سابق من هذا العام.

لكن مبيعات وحدات آيفون ارتفعت خلال الربع الثالث بواقع 2% على أساس سنوي، وهو ما أدى إلى زيادة الإيرادات 3% إلى 24.8 مليار دولار.

وحققت أقسام أخرى في أبل نموا أيضا.

وقالت أبل، التي طرحت في الأسواق نسخة جديدة من جهاز الكمبيوتر اللوحي الخاص بها (آيباد)، إن مبيعاتها من الأجهزة اللوحية ارتفعت 28% على أساس سنوي، بينما زادت إيراداتها من هذه الأجهزة 2%.

وارتفعت إيرادات الشركة من منتجات أخرى أيضا مثل ساعتها الذكية "أبل ووتش" وتلفزيون أبل وسماعات "بيتس" 23% على أساس سنوي.