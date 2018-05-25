شاهد أول عملات ورقية بتصميم طولي في بريطانيا

يستعد بنك أولستر أول الأيرلندي لطرح أوراق نقدية بتصميم طولي، وذلك في المرة الأولى من نوعها في بريطانيا.

وبدأ البنك طباعة الأوراق النقدية الطولية من فئة 5 و 10 جنيهات إسترلينية، والتي سيبدأ تداولها في أيرلندا الشمالية العام القادم.

وتقوم بنوك أيرلندا الشمالية الأربعة بطبع أوراقها النقدية وفقا لتقليد مستمر منذ القرن التاسع عشر.

وقد عرض بنك أولستر، وهو تابع لبنك اسكتلندا الملكي، صور الأوراق النقدية الطولية التي ستحل محل الأوراق النقدية المتداولة حاليا.

وتظهر على الورقتين النقديتين بعض مظاهر الطبيعة من طيور وأزهار وفراشات.

وكان البنك قد أعلن أنه سيتبع نهج البنك المركزي البريطاني في طباعة أوراق نقدية بلاستيكية، لكنه اتخذ خطوة أبعد.

ومن الدول القليلة التي طبعت أوراقا نقدية طولية حتى الآن سويسرا وكندا.