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إذا بحثت في "غوغل" عن اليوم العالمي للشاي، فستجد تاريخين مختلفين هما 15 ديسمبر/كانون الأول و 21 أيار/مايو.

لكن الاحتفال بهذا اليوم في أيار/مايو بدأ فقط هذا العام.

قبل ذلك كانت كبرى الدول المنتجة للشاي مثل الهند وسريلانكا، هي التي تحتفل بما يطلق عليه اسم "اليوم العالمي للشاي".

وفي التاسع عشر من ديسمبر/كانون الأول عام 2019 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 21 أيار مايو من كل عام يوما عالميا للشاي في كل دول العالم.

اعتمدت الأمم المتحدة في قرارها هذا على حقيقة أن إنتاج الشاي وتجهيزه وبيعه يشكلون مصدر رزق لملايين الأسر ويساهمون في توفير فرص العمل وتمكين المرأة والتنمية الريفية وتحقيق الأمن الغذائي في البلدان النامية والأشد فقرا.

وذلك بالإضافة إلى الفوائد الصحية والأهمية الثقافية للشاي.

تاريخ الشاي

تغيرت الطريقة المفضلة للتعامل مع أوراق الشاي على مدار ثلاثة قرون، وعبر القارات، لكن الشغف بهذا المشروب وحبه ظلا راسخين.

وكان الشاي هو الرفيق الدائم للإنسان، مع قوافل الجمال، والثورات السياسية، وحتى تخزين بعض منه للحياة ما بعد الموت.

ونستعرض هنا عشرة حقائق مذهلة عن الشاي، لا يعرفها حتى أشد الناس حباً لهذا المشروب.

1- أول دليل على استهلاك الشاي يرجع إلى مئتي عام قبل الميلاد في الصين

مصدر الصورة Getty Images Image caption قرابين الشاي دُفنت مع الموتي في الصين قبل الميلاد بمئتي عام

عُثر في مقابر "يانغ لينغ" في وسط الصين على قرابين في غرف الدفن، من بينها كعك مجفف من الأوراق.

وبتحليل هذه الأوراق، عُثر على مواد الكافيين والثيانين، ما يثبت أنها أوراق شاي دُفنت مع الموتى لأخذها معهم إلى العالم الآخر.

وأثبت هذا الاكتشاف أن تاريخ استهلاك الشاي يسبق التاريخ المعروف سابقاً بحوالي مئتي عام.

2- كل أنواع الشاي مصدرها نبتة واحدة

مصدر الصورة Getty Images Image caption تلال الكاميرون في ماليزيا من بين أفضل مناطق زراعة الشاي في العالم

كل أنواع الشاي تأتي من نبته "كاميليا سينينسيس".

وتستخدم كل أوراق هذه الشجيرة الصغيرة لإنتاج الشاي.

لكن اختلاف أنواع الشاي يرجع لاختلاف مناطق وظروف نمو النبات، وعمليات الإنتاج.

3- تجربة دينية

مصدر الصورة Getty Images Image caption طقوس الشاي في اليابان أصبحت لها شهرة عالمية

جُلب الشاي إلى اليابان من الصين، على يد الكهنة والقوافل اليابانية في حوالي القرن الميلادي السادس. وسرعان ما أصبح مشروب رجال الدين.

وعلى مدار عقود، أصبح الشاي الأخضر مشروبا أساسيا بين المثقفين وأفراد الطبقة العليا.

وأخذ الرهبان البوذيون تناول الشاي من الصين في القرن الخامس عشر الميلادي، لكن اليابانيين حولوه إلى شعيرة خاصة بهم، فأصبح تقليدا شبه ديني.

4- قافلة الشاي الروسية

مصدر الصورة Print Collector Image caption شاي القوافل الروسي يستمد اسمه من القوافل التي عبرت القارات لتجلب الشاي إلى روسيا قديما

حصل الروس على إمدادات الشاي عن طريق القوافل القادمة من الصين.

وكانت قوافل الجمال تسير على مدار شهور، تحمل الشاي عبر القارات.

وكان دخان النار التي يوقدونها ليلا يتسلل إلى حمولة القافلة من الشاي، وعند وصولهم إلى موسكو أو سانت بطرسبرغ، كان الشاي يصبح مدخنا، وهو ما يميز شاي القوافل الروسي الذي نعرفه اليوم.

مصدر الصورة Getty Images Image caption الشاي الذي ينمو في دارجيلينغ بالهند يُعرف بنكهته الزهرية

5- إنهاء الاحتكار الصيني

شهد القرن السابع عشر قطيعة دبلوماسية بين الصين والإمبراطورية البريطانية، ما دفع بريطانيا للبحث عن مصدر بديل للشاي.

ولجأت شركة الهند الشرقية، المتحكمة في التجارة العالمية آنذاك، لعالم النباتات الاسكتلندي، روبرت فورتشن، المعروف باهتمامه بجمع أنواع البهارات النادرة وبيعها للطبقة الأرستقراطية.

وكُلف "فورتشن" بالذهاب متخفيا إلى الصين، وتهريب نبات الشاي للهند، لتكوين صناعة موازية.

ونجح بالفعل في تهريب 20 ألف من النباتات والبذور من الصين إلى "دارجيلينغ"، لكنه فوجئ بالشاي ينمو بشكل بري هناك.

ويرجع الفضل لهذه العملية السرية في تحول الهند إلى معقل لإنتاج الشاي لاحقا.

مصدر الصورة Getty Images Image caption انجلترا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تضيف الحليب إلى الشاي

6- شاي بالحليب؟

كان النبات الذي عُثر عليه اشتقاقا من نبتة الشاي الأصلية، يحمل اسم كاميليا سينينسيس آساميكا.

ومذاق شاس "آسام" أفضل وهو لونه داكن وهو أخضر، إذ أن عملية الأكسدة التي تتسبب في اسمرار أوراق الشاي تقلل من النكهة الزهرية، وتضيف نكهة أقوى.

وكان خليط شاي الإفطار الإنجليزي يحتوي على شاي "آسام"، ما جعله ذو نكهة قوية، ودفع الناس إلى إضافة الحليب.

ويستمر حتى الآن إضافة الحليب إلى الشاي في المملكة المتحدة، لكن في أنحاء أخرى في أوروبا، نادرا ما يُضاف الحليب.

ويرجع ذلك إلى استيراد هولندا للشاي من منطقة جافا في إندونيسيا، والذي كان خفيفا بحيث لا يحتاج إلى الحليب، حتى أصبحت طريقة الشائعة في فرنسا وأسبانيا وألمانيا.

7- شاي على شطائر الخبز؟

مصدر الصورة Getty Images Image caption حاول البعض وضع الشاي مع الزبدة على شرائح الخبز

كانت بدايات بيع الشاي في لندن على يد توماس غاراواي عام 1657، وسادت حالة من التخبط حول الطريقة المثلى لاستهلاكه.

وكان سلعة رفاهية آنذاك، لا يقدر الكثيرون على تحمل نفقة شرائه، فأصبح مرغوبا وعلامة على الثراء.

لكن لم يعلم الكثيرون طريقة استخدامه.

وثمة مصادر تشير إلى محاولات نقع أوراقه، أو أكلها، أو وضعها على شطائر الخبز مع الزبدة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption رغم شهرة القهوة التركية عالميا، إلا أن الشاي هو المشروب الشعبي الأول في تركيا

8- انتصار الشاي على القهوة

كانت تركيا دائماً السوق الأكبر للشاي في العالم.

ويأتي معظم الشاي التركي من المنحدرات الخصبة في ولاية ريزة، على الساحل الشرقي للبحر الأسود.

ورغم الشهرة العالمية للقهوة التركية، إلا أن المشروب الأكثر شعبية في تركيا هو الشاي.

مصدر الصورة Getty Images Image caption احتجاجات الشاي كانت خطوة نحو حرب الاستقلال الأمريكية

9- تأجيج الثورات

في عام 1773، كان سكان مدينة بوسطن الأمريكية في حالة ثورة ضد الحكم البريطاني.

وهنا ظهر حزب حفل الشاي في بوسطن، الذي احتج على فرض الحكومة البريطانية ضريبة على الشاي.

وفي عتمة الليل، هجم ثوار أمريكيون على ثلاثة سفن بريطانية كانت في مرسى ميناء بوسطن، وأغرقوا 342 حاوية شاي في المياه.

وكانت هذه الاحتجاجات خطوة نحو حرب الاستقلال الأمريكية.

مصدر الصورة Getty Images Image caption عليك اختيار نوع الشاي المفضل بعناية

10- تعرف على أنواع الشاي

وختاما، عندما تتذوق أنواعا مختلفة من الشاي، عليك الانتباه إلى النكهة والرائحة واللون.

وبالطبع، الرشف هو الطريقة المثلى للتعرف على نكهة ومذاق الشاي.