مصدر الصورة Reuters Image caption الملك السعودي أصدر أمرا بإعفاء الفالح من منصب وزير الطاقة

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أمرا بإعفاء وزير الطاقة خالد الفالح من منصبه، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأمر الملك بتعيين ابنه الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلفا للفالح.

وهذه أول مرة يتولى فيها أحد أفراد العائلة المالكة في السعودية منصب وزير الطاقة في الدولة التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم.

وأقال الملك سلمان أيضا نائب وزير الطاقة عبدالعزيز بن عبدالله، وعيّن أسامة بن عبدالعزيز الزامل بدلا منه.

وخلال الفترة الأخيرة بدا أن سلطات الفالح تتقلص، إذ استحدثت وزارة للصناعة والموارد المعدنية، منفصلة عن وزارة الطاقة، الشهر الماضي.

وقبل أيام قليلة عينت شركة أرامكو، عملاقة النفط السعودي، الأمين العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الحكومي ياسر بن عثمان الرميَّان، رئيسا لمجلس إدارتها خلفا للفالح.