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تواصل شركة "زوربا ديليكاسيس" تمديد عملية سحب منتج للحمص من محلات السوبر ماركت في المملكة المتحدة، بسبب مخاوف أثيرت الأسبوع الماضي بشأن احتواء المنتج على بيكتريا السالمونيلا.

وتخضع عملية السحب لإجراءات من جانب الشركة المتخصصة في صناعة هذا النوع من المقبلات، والتي تورد منتجاتها إلى العديد من محلات السوبر ماركت الكبرى في بريطانيا من بينها "ألدي" و"موريسونس" و"ليدل" و"اسدا" وسينسبري".

شملت دفعة السحب الأولى منتجات تمتد صلاحية استخدامها إلى 7 نوفمبر/تشرين الثاني، بيد أنها امتدت الآن إلى منتجات تصل صلاحيتها إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتعيش بكتيريا السالمونيلا في القناة الهضمية للإنسان والحيوانات والطيور، ومنها تنتشر إلى اللحوم والأدوات والأيدي ويصاب بها الإنسان عادة بعد تناوله للحوم والأطعمة الأخرى الملوثة بها. ويمكن لهذا النوع من البكتيريا البقاء حياً إذا كان المنتج الملوث به غير مطهي أو لم تصل درجة حرارته الداخلية أثناء الطبخ إلى المستوى الآمن.

وقالت "زوربا ديليكاسيس" إن الاختبارات المكثفة على كميات من المنتج المشتبه تلوثه "أدت إلى ظهور إشارة افتراضية جديدة على وجود السالمونيلا في عينة من المنتج".

وأضافت: "أبلغنا على الفور هيئة معايير الأغذية وعملائنا بهذه النتيجة".

وقالت الشركة: "على الرغم من عدم تأكيد ذلك، حتى الانتهاء من المزيد من الاختبارات، وعلى الرغم من أن جميع العينات الأخرى خالية تماما، فقد اتخذنا الخطوة الاحترازية المتمثلة في استرجاع منتجات الحمص الإضافية بناء على هذه النتيجة".

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وقالت هيئة معايير الأغذية إن الأعراض التي تسببها بيكتريا السالمونيلا تشمل عادة الحمى والإسهال وتقلصات البطن.

وأضافت: "إذا كنت قد اشتريت أي من المنتجات (المتأثرة) لا تأكلها، وعليك إعادتها إلى المتجر الذي اشتريت منه واسترداد الثمن بالكامل."

وتستهلك بريطانيا نحو 12 ألف طن سنويا من الطبق الشهير في البحر المتوسط وشمال أفريقيا.