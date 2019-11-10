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اكتشفت إيران حقل نفط جديدا باحتياطات تقدر بـ53 مليار برميل، حسبما أعلن الرئيس الإيراني، الذي قال إن الحقل يقع في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.

وأعلن حسن روحاني، في كلمة أمام حشد كبير الأحد، أن "الحقل المكتشف تبلغ مساحته 2400 كم مربع، ويقع بين مدينتي بستان واميدية".

ويزيد الحقل الجديد احتياطيات نفط إيران بحوالي الثلث، ويبلغ عمق طبقة النفط فيه 80 مترا، بحسب ما نقلته وكالة إرنا الرسمية عن روحاني.

وقال روحاني إن عوائد إيران من النفط، باكتشاف الحقل الجديد، ستزيد بحوالي 32 مليار دولار "إذا زاد معدل استخراج النفط من الحقل بنسبة واحد في المئة فقط".

وتبلغ قيمة صادرات إيران 107.435 مليارات دولار، تمثل صادرات النفط منها - بحسب موقع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" - أكثر من النصف، أي حوالي 60.198 مليار دولار.

ويبلغ احتياطيات النفط الخام في إيران حوالي 155.600مليار برميل .أما إنتاج البلاد من النفط الخام فيبلغ 3.335 ملايين برميل يوميا، بحسب أوبك.

وتفيد إحصاءات أوبك بأن إيران تصدر من النفط الخام حوالي 1 مليون و849 ألف برميل يوميا.

وفي بداية عام 2018 بلغ إنتاج إيران من النفط الخام 3.8 ملايين برميل يوميا، بحسب أوبك. وكانت البلاد تصدر حوالي مليونين و300 ألف برميل يوميا.

وكان معظم النفط يصدر إلى ثماني دول منحتها الولايات المتحدة إعفاء من تطبيق الحظر عندما أعادت فرض العقوبات على طهران، وهي الصين، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وتركيا، واليونان، وإيطاليا.

ولكن تصدير النفط الإيراني انخفض في مارس/آذار 2019 إلى 1.1 مليون برميل يوميا، بعد توقف بعض الدول عن استيراده تماما، وتخفيض واردات دول أخرى منه.