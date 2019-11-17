مصدر الصورة Getty Images Image caption ستطرح شركة النفط السعودية العملاقة 1.5% من إجمالي أسهمها في خطوة أولية.

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية طرحا أوليا لأسهمها للأفراد بنطاق سعري بين 30-32 ريالاً للسهم (8 إلى 8.5 دولار أمريكي)، مع إعطاء أولوية للمستثمر السعودي.

ووفقا للنطاق السعري، فإن قيمة الشركة الأكثر ربحية في العالم تراوحت بين 1.6 إلى 1.7 تريليون دولار، وستعلن الشركة عن سعر السهم النهائي في 5 ديسمبر/كانون الأول.

وأصدرت الشركة نشرة محدثة للاكتتاب العام لطرحها الأولي، والتي تضمنت طرح أسهم بقيمة 96 مليار ريال سعودي ( 25.6 مليار دولار) مقابل 1.5 في المئة من القيمة الأولية للشركة، مما قد يجعله أكبر طرح أولي في العالم.

وحال تنفيذ الطرح وفقا لهذه الأرقام، يكسر عملاق النفط السعودي الرقم القياسي المسجل لشركة "علي بابا" الصينية للتجزئة التي نفذت طرحا أوليا بقيمة 25 مليار دولار في 2014.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يأمل أن يبلغ تقييم الشركة الأولي 2 تريليون دولار، في إطار الخطة المعروفة باسم "رؤية 2030" التي تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل وعدم الاقتصار على صادرات النفط ومشتقاته وتشجيع السعوديين على العمل في مجال القطاع الخاص.

10 معلومات عن شركة أرامكو السعودية

مصدر الصورة Reuters Image caption أرامكو تُعد الشركة الأكثر ربحية على مستوى العالم

وفي نشرة الاكتتاب العام التي أصدرتها الشركة الأسبوع الماضي، ألقت أرامكو الضوء على قائمة بالمخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في أسهمها بدء من الهجمات الإرهابية وانتهاء إلى المخاطر الجيوسياسية بسبب التنافس بين السعودية وإيران على النفوذ في المنطقة.

كما ذكرت النشرة، التي صدرت في 600 صفحة، أن سيطرة الحكومة على النفط تُعد من بين المخاطر المحتملة للاستثمار في أسهمها.

وأشرفت مجموعة من المؤسسات المالية العملاقة، كمستشارين ماليين، على دراسة وتقييم الفائدة من بيع السهم وتحديد السعر، والتي تضمنت سيتي بانك، وكريديه سويس، وإتش إس بي سي.

وأثيرت قضية الطرح الأولي للشركة السعودية العملاقة منذ حوالي أربع سنوات، لكن التنفيذ تأجل أكثر من مرة وسط انتقادات واجهتها الشركة لأسباب تتعلق بقدر الشفافية الذي تتمتع به أرامكو.

وحققت الشركة السعودية العملاقة صافي أرباح بلغ 111 مليار دولار العام الماضي، هذه الأرباح تراجعت بواقع 18 في المئة منذ بداية العام الجاري حتى سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 68 مليار دولار.