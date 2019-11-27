أشهر متاجر هولندا يتراجع عن طلب صور شبه عارية من موظفيه

مصدر الصورة Getty Images Image caption ألبرت هاين أكبر سلسلة متاجر في هولندا

تراجعت أكبر سلاسل المتاجر في هولندا عن طلبها أن يحمل موظفوها صورا شبه عارية لهم على تطبيق على الإنترنت حتى تتمكن من تحديد القياس المطلوب لزيهم في العمل.

وطلبت سلسلة متاجر ألبرت هاين في فرع من فروعها في مدينة نايميغين أن يحملوا صورا لأنفسهم وهم يرتدون ملابسهم الداخلية أو ملابس رياضية تكشف تفاصيل الجسد.

وأدى الأمر إلى انتقادات واسعة على الإنترنت. وتخلت سلسلة ألبرت هاين عن الفكرة، قائلة إنها ما كان من الواجب أن تحدث قط.

ووصفت هيئة حماية البيانات الهولندية الأمر بأنه غريب، وأعربت عن انزعاجها أن يحتفظ المتجر بقاعدة بيانات لموظفيه بالملابس الداخلية.

وقالت هيئة حماية البيانات الهولندية "لا يوجد ما يبرر على الإطلاق أن تطلب من موظفيها ذلك"، موضحة أن الشركة يمكن تحدد قياس الزي بطرق أخرى.

ونشرت صحيفة إن آر سي الهولندية الخبر لأول مرة، قائلة أن ملصقا عن الأمر تم تعليقه في مطعم العاملين في متجر نايميغين.

وجاء في الملصق "ارتدوا الملابس الداخلية أو ملابس رياضية تلتصق بالجسم حتى يمكن تحديد القياس بأكبر درجة ممكنة. اطلبوا من شخص العون في التقاط الصور".

مصدر الصورة Albert Heijn Image caption تسعى ألبرت هاين لتغيير زي عامليها العام القادم

وتم اختيار فرع نايميغين لتجريب التطبيق قبل تعميمه في جميع فروع المتجر.

وأكدت سلسلة ألبرت هاين أن المشاركة في التجربة ليست إجبارية. وقال متحدث لوسائل الإعلام الهولندية إن الشركة كانت تبحث عن طرق أفضل لتحديد قياس عامليها وموظفيها الذي يبلغ مئة ألف عامل، واعتقدت أن وجود تطبيق افضل من تلقي مئة ألف رسالة بريد إلكتروني.

وقالت سلسلة ألبرت هاين لبي بي سي "ألغينا التجربة واعتذرنا لجميع من شاركوا فيها".

وأضافت أنها لم تتأكد بعد من عدد من حملوا صورهم، ولكنها قالت إنها كانت في منتصف فترة اختبار التطبيق التي تدوم أسبوعين في الفرع الذي يضم نحو 400 عامل.