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بدأت شركة النفط السعودية، أرامكو، في طرح أسهمها في السوق المحلية فعليا في بورصة "تداول" المحلية للمرة الأولى، بعد أن طرح جزء من أسهمها في اكتتاب عام، وبلغ ما جمعته منه أكثر من 25.6 مليار دولار، وهذا أكبر رقم تسجله السوق السعودية.

وكانت الشركة، التي تملكها الدولة، قد أعلنت عن بيع 1.5 في المئة من أسهمها بسعر 32 ريال سعودي للسهم، أي ما يعادل 6.50 جنيهات استرلينية.

وتعد أرامكو بهذا السعر أكثر الشركات قيمة في العالم، إذ تبلغ قيمتها 1.7 تريليون دولار.

وتفوق بذلك أكبر خمس شركات نفط في العالم مجتمعة، وهي شركات: إكسون موبيل، وتوتال، وداتش شيل، وشيفرون، وبريتش بتروليوم.

وبدأ تداول أسهم أرامكو في الساعة 10.30 صباحا، بحسب التوقيت المحلي، في الرياض في سوق "تداول" في العاصمة السعودية.

وقررت أرامكو بيع نسبة 0.5 في المئة من أسهمها للمستثمرين الأفراد، ومعظمهم من السعوديين، ونسبة 1 في المئة لهيئات استثمارية، معظمها سعودي، أو موجود في منطقة الخليج.

وتتمتع الشركة بالحقوق الكاملة لإنتاج وبيع احتياطيات الطاقة في المملكة.

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وقد أسست أرامكو في عام 1933 بالاشتراك مع شركة ستاندارد أويل الأمريكية، ثم استحوذت السعودية عليها بالكامل.

وقالت رئيسة مجلس إدارة "تداول" إن أرامكو هي أكبر شركة مدرجة في العالم في سوق "تداول"، وبإدراجها تصبح بورصة "تداول" إحدى أكبر البورصات في العالم.

وأفادت تقارير اقتصادية بأن السعر الاسترشادي لسهم أرامكو بلغ 35.2 ريال سعودي، في مزاد أجري قبل افتتاح السوق الأربعاء، بزيادة 10 في المئة عن سعر الطرح العام الأولي، وهو 32 ريال.

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وقالت أرامكو، قبيل بدء طرح الأسهم، إنها خصصت 450 مليون سهم إضافي للبيع، لترتفع قيمة الاكتتاب العام إلى 29.44 مليار دولار، ويعني هذا أن نسبة الأسهم المباعة ارتفعت إلى 1.75 في المئة من 1.5 في المئة في السابق.

ويعد الاكتتاب العام لجزء من أسهم أرامكو حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، المعروف باسم "رؤية 2030".

ويسعى المسؤولون إلى استقطاب عشرات مليارات الدولارات لتمويل مشاريع ضخمة ضمن هذا البرنامج.

وتجاوز الاكتتاب العام لأرامكو مبلغ 25 مليار دولار الذي كانت سجلته مجموعة علي بابا الصينية في 2014 عند طرحها في بورصة "وول ستريت".