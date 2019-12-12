كيف حققت واقيات ذكرية نباتية انسجاما بين الجنس والبيئة والاقتصاد؟

مصدر الصورة einhorn

في 2015، تلقّى كل من فيليب زيفر وفالديمر زايلر كثيرا من العروض المالية الصغرى لتمويل مشروعهما الجديد.

يقول زيفر: "كثيرا ما كنا نسمع نفس السؤال من الممولين: 'هل الواقيات نباتية؟' ولم يكن كلانا يعرف أنّ الواقيات الذكرية تحتوي من الأساس على أي بروتين حيواني لتنعيم ملمس المطاط".

وكان صاحبا المشروع، اللذان يتخذان من برلين مقرا لهما، يتطلعان إلى الاستثمار في سوق الواقيات الذكرية العالمية التي تبلغ قيمة رأسمالها ثمانية مليارات دولار، وذلك عبر الترويج لمشروعهما بين العملاء المناصرين لحماية البيئة.

وما أثار دهشتهما هو أن هذه الفئة من العملاء كبيرة بشكل ملحوظ - وفي غضون خمسة أعوام، أصبحت منتجاتهما الصحية النباتية تحقق عائدات سنوية تناهز الخمسة ملايين يورو.

وتتخذ شركتهما اسم "آيِنهورن" والتي تعني بالألمانية وحيد القرن. وأراد المستثمران تدشين مشروع مناسب ومستديم ليس فقط للبيئة ولكن أيضا للعاملين به.

وتحتل الواقيات الذكرية المرتبة الثانية في ألمانيا على قائمة وسائل منع الحمل بعد الحبوب.

وللبدء، دشن المستثمران حملة تمويل جماعية استطاعت تجميع مئة ألف يورو (111 ألف دولار) وبذلك بات التوجّه النباتي في صناعة المنتجات جزءا من التخطيط في شركة آيِنهورن.

يقول زيفر: "أردنا تقديم منتَج يسهل بيعه وشحنه عبر الإنترنت دون أن تكون العملية مكلفة؛ ومن ثم كانت الواقيات الذكرية هي المنتج المثالي، سواء كانت نباتية أو غير ذلك".

وبينما يمكن القول إن زمن الواقيات الذكرية المصنوعة من أمعاء الحيوانات قد ولّى، فإن معظم الواقيات المطروحة الآن في السوق لا تزال تحتوي على بروتين الحليب الحيواني "كازين".

وتُعدّ العصارة اللبنية "لاتكس" إحدى المكونات الأساسية في صناعة الواقيات الذكرية. وتُستَخرَج هذه العصارة من شجر المطاط الذي يكثر في المناطق الاستوائية في آسيا.

ويحتوي حليب الثدييات على بروتين "كازين" الذي يُستخدَم في تنعيم ملمس مطاط الواقي الذكري.

لكن شركة آيِنهورن تركت بروتين "كازين" الحيواني واتجهت بدلا من ذلك إلى مُليِّن نباتي طبيعي وحرصت على أن يكون صديقا للبيئة قدر الإمكان.

مصدر الصورة Robert Wunsch Image caption المستثمران المؤسسان لشركة آينهورن

ولا تعتبر آينهورن بأي حال من الأحوال أولى الشركات التي تنتج واقيا ذكريا نباتيا يمكن استخدامه لفترة طويلة؛ لقد سبقتها في هذا المضمار شركة غلايد في أمريكا الشمالية عام 2013، ومنذ ذلك الحين استُحدثت بدائل مستديمة كثيرة في هذا المجال، على أمل إحداث تغيير في سوق الواقيات الذكرية العالمية التي من المتوقع أن يصل رأسمالها إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2026.

ويلتزم الشريكان باستثمار 50 في المئة من أرباحهما في تقديم منتجات مستدامة. وتحرز آينهورن تقدما؛ وقد باعت الشركة العام الماضي أكثر من 4.5 مليون واق ذكري.

وكشفت آينهورن عن أن معظم عملائها يقعون ضمن الفئة العمرية التي تترواح أعمارها بين 20 إلى 40 عاما، وأن 60 في المئة من عمليات الشراء تقوم بها نساء.

يقول زيفر: "لا يزال الكثيرون يخجلون من شراء منتجات كالواقيات الذكرية، وكثيرا ما يخفونها تحت باقي المشتريات. وإذ ذاك فنحن نتطلع إلى الوصول لعملاء واعين بمنتج مستديم مع العمل على التخلص من بواعث هذا الخجل عبر تصميماتنا التي تتسم بروح المرح".